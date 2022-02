Ennätysliikevaihto, sähkönmyynti tappiollista

Vuosi 2021 merkitsi paluuta tuttuun pakkastalveen, mikä myös näkyi energiankulutuksessa niin vuoden alussa kuin sen lopussakin. Vaikka liikevaihto nousi 85 prosenttia edellisvuodesta, ei se heijastunut liikevoittoon voimakkaasti kohonneiden hankintakustannusten vuoksi.

Sähkön markkinahinnassa hurja nousu

Hinnat energiamarkkinoilla olivat nousussa koko vuoden 2021 ajan. Loppuvuodesta tilanne kärjistyi entisestään ja hintojen nousu oli jopa historiallisen voimakasta.

- Vuoden viimeisellä kvartaalilla nähtiin ennennäkemättömän korkeat sähkön markkinahinnat, kertoo Vaasan Sähkön toimitusjohtaja Stefan Damlin.

- Pörssihinta nousi joulukuussa hetkellisesti jopa yli 1 000 euroon megawattitunnilta.

Taustalla vaikuttivat sähkön suuri kysyntä, Euroopan kuihtuneet kaasuvarannot, kuiva kesä Pohjoismaissa sekä vähätuulisuus. Vuoden aikana myös päästöoikeuksien hinta lähes kolminkertaistui.

- Sähkön markkinahinta on vuodesta 2018 noussut 88 prosenttia, kuvailee Damlin tilannetta.

Sähkönmyynti tuotti joulukuussa tappiota

Vaasan Sähkö pyrki mahdollisimman pitkään siihen, ettei kustannuspaine siirtyisi jo tehtyihin sähkösopimuksiin. Vuoden viimeisellä kvartaalilla yhtiö ilmoitti kuitenkin tammikuun alusta voimaan astuvasta hinnankorotuksesta.

- Meidän tavoitteena on suojata asiakkaita suurilta hintavaihteluilta, mutta vaihtelut markkinassa olivat nyt ennenäkemättömän haastavat. Emme voi tehdä tappiollista liiketoimintaa.

Toisesta korotuksesta jouduttiinkin päättämään jo alkuvuodesta 2022. Sähkönmyynti oli joulukuussa 2021 tappiollista, kun markkinahinta lähti rajuun nousuun.

Kaukolämmön ja sähkönsiirron hinta ennallaan

Myös kaukolämmön hinta puhutti mediassa etenkin vuoden loppupuolella, kun useat kaukolämpöyhtiöt ilmoittivat suuristakin hinnankorotuksista. Vaasan Sähkö ei korottanut omaa kaukolämpöhintaansa, jota pystyttiin tasapainottamaan tehdyillä tuotantoratkaisuilla.

- Loistoesimerkkinä mainittakoon Vaskiluodon lämpöenergiavarasto, joka toimi erinomaisen hyvin tuotannon tehostajana, Damlin iloitsee.

Kaukolämmössä myynti kohosi historian toiseksi korkeimpaan lukemaan johtuen kylmästä lämmityskaudesta.

Myös Vaasan Sähköverkko päätti pitää siirtohinnan ennallaan.

- Alamme on monestakin syystä keskellä murrosta. Meille on ensisijaisen tärkeää löytää sellaisia ratkaisuja, joilla pystymme jatkossakin tarjoamaan asiakkaillemme sähköä kilpailukykyiseen hintaan ja luomaan hyvinvointia omalle kotiseudullemme. Katse on ennen kaikkea hankintapuolen ratkaisuissa, Damlin päättää.