Ensimmäinen kulttuurihyvinvoinnin suunnitelma valmistunut Pirkanmaalle

19.6.2017 13:04 | Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Osana terveyden edistämistä Pirkanmaalle on valmistunut ensimmäinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa.

Suunnitelman tavoitteena on edistää tavoitteellisesti kulttuurin ja taiteen keinoilla alueen asukkaiden hyvinvointia. Sen avulla halutaan tehdä mahdolliseksi kulttuuristen oikeuksien toteutuminen kaikille pirkanmaalaisille ja tukea hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista. Suunnitelmalla edistetään yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua kulttuuri- ja taidepalveluihin sekä kehittää ja toteuttaa itseään ja yhteisöään taiteen ja kulttuurin keinoin. Suunnitelmassa pidetään tärkeänä myös kulttuurihyvinvointipalvelujen monimuotoisuutta.

Suunnitelman perusteella jokaisella pirkanmaalaisella tulisi olla mahdollisuus osallistua taiteeseen ja kulttuuriin vähintään 100 minuutin ajan viikossa. Suunnitelmaan on kirjattu myös prosenttiperiaate, jonka mukaa osa rakennushankkeen määrärahasta käytetään taiteeseen. Prosenttiperiaate voi toteutua kunnan kaavoitus- tai rahoituspäätöksenä tai se voidaan esimerkiksi asettaa tontinluovutuksen ehdoksi. Prosenttiperiaatetta voivat noudattaa myös yksityiset rakennuttajat.

Tutkimusnäytön pohjalta on todettu, että taiteen ja kulttuurin äärellä oleminen tukee merkittävästi kaikkien väestöryhmien hyvinvointia. Kuvataiteella ja musiikilla on syövän hoidossa todettu olevan muun muassa ahdistusta ja masennusta ja hoidon sivuvaikutuksia lieventäviä vaikutuksia. Vastaavasti musiikilla on tutkittuja vaikutuksia sydänpotilaiden ahdistuksen lievitykseen ja elintoimintojen tasoihin, kuten verenpaineeseen, sykkeeseen ja sydänlihaksen hapentarpeeseen, sekä tilastollisesti merkitseviä positiivisia vaikutuksia vastasyntyneiden kliiniseen tilaan ja käyttäytymiseen tehohoidossa. Tutkimusten mukaan taideinterventioilla on myönteisiä vaikutuksia potilaan kokemaan mukavuuteen, kehon stressihormonipitoisuuden pienenemiseen ja verenpaineeseen lääketieteellisissä potilaille stressiä tuottavissa toimenpiteissä. Musiikin on myös todettu vähentävän leikkauksen jälkeisen kipulääkityksen tarvetta.

- Potilaan itse valitsema musiikki, elävä musiikki ja kuvataiteet vähentävät stressiä ja ahdistusta sekä tukevat elintoimintoja kirurgisissa operaatioissa. Musiikki vaikuttaa leikkauksen jälkeiseen toipumiseen ja rauhoittavien lääkkeiden tarpeen vähenemiseen, suunnitelmassa todetaan kulttuurin hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista.

Kunnilla vastuuta maakuntauudistuksen jälkeenkin

Maakuntauudistuksen jälkeenkin kuntien tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Kuntien tulisi ottaa taide ja kulttuuri osaksi tätä työtä yhteistyössä maakuntien ja kolmannen sektorin kanssa.

Maakunnan tehtävänä on turvata ihmisten kulttuuriset oikeudet osana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Suunnitelman tavoitteena on lisätä taiteen ja kulttuurin käyttöä osana sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja asiakastyötä. Niin ikään Pirkanmaalla halutaan koota kulttuurihyvinvoinnin palveluja yhteen ja lisätä kulttuurihyvinvoinnin koulutusta ja tutkimusta. Suunnitelman tavoitteena on myös mahdollistaa taiteen ja kulttuurin ammattilaisille vakaammat työolot.

Kulttuurihyvinvoinnin toteuttamisessa korostuu taide- ja kulttuuritoimijoiden ammattimainen ja pitkäjänteinen yhteistyö muiden toimialojen kanssa. Suunnitelma on tehty laajalla yhteistyöllä, mikä korostaa muutoksen toimeenpanossa tarvittavan yhteistyön merkitystä. Se tukee Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen (2017- 2020) toimeenpanoa samalla tavoin kuin aiempina vuosina tehdyt ravitsemussuunnitelma ja terveysliikuntasuunnitelma. Pirkanmaan terveyden edistämistyössä on aiemmin laadittu muun muassa jokaiselle ihmiselle soveltuvat liikuntasuositukset ja ravitsemussuositukset.