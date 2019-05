Ensimmäinen suomalainen sopimus Netflixin alkuperäistuotannon kanssa: Tamperelaisella VFX-osaamisella maailmanmarkkinoille

MEDIAKUTSU: Female Founders Day rohkaisee naisia startup-yrittäjyyteen 7.5.2019 15:33:17 EEST | Kutsu

Vaikka Pohjoismaat ovat hyvä esimerkki sukupuolten välisestä tasa-arvosta, valtaosa teknologia-alalla työskentelevistä on edelleen miehiä. Tilanne on muuttumassa, sillä alalle on tulossa yhä enemmän osaavia naisyrittäjiä ja -sijoittajia. Toukokuun Startup Tampere Meetupin teemana on naisyrittäjyys startup-kentässä.