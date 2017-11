EPT-järjestöverkosto ja Muistiliitto: Runsas alkoholinkäyttö lisää muistisairauden riskiä – alkoholin suurkuluttajista joka neljännellä dementiaoireita

Pakollinen tunnistautuminen tehokas keino vähentää pelihaittoja 1.11.2017 15:54 | Tiedote

Reilu viidennes Suomen rahapelituotoista tulee henkilöiltä, joilla on rahapeliongelma. Runsaaseen pelaamiseen yhdistyy myös huono-osaisuutta: pelaajalla on usein pienet tulot, heikko terveys tai päihteiden käyttöä. Peliongelmista kärsivän tilanne on vaikea, koska rahapelejä on saatavilla kaikkialla ja keinot rajoittaa pelaamista puuttuvat. Pakollinen tunnistautuminen kaikissa Veikkauksen peleissä – sekä verkossa että pelipisteillä – ehkäisisi rahapelihaittoja nykyistä tehokkaammin.