Espanjansiruetanaa havaittu Kajaanissa

Espanjansiruetana leviää yhä pohjoisemmaksi. Laji on haitalliseksi säädetty vieraslaji, joka kannattaa tavattaessa tuhota.

Kajaanin Petäisenniskasta on löydetty vieraslajilain mukaan haitalliseksi säädettyä vieraslajia eli espanjansiruetanaa (Arion vulgaris). Havainto on tehty viikko sitten. Laji aiheuttaa puutarhoissa kasvistoille massatuhoja ja se kannattaa tuhota tavattaessa.

Espanjansiruetana on kaksineuvoinen ja näin ollen parittelun jälkeen molemmat yksilöt munivat noin 30 munaa. Laji leviää usein munana taimilähetysten mullassa. Laji on tehokas lisääntymään ja viihtyy kosteissa ympäristöissä syöden lähes kaikkia vihreitä kasveja. Etanat hyödyntävät syömällä myös kuolleet lajitoverinsa ja siksi sitä kutsutaan myös tappajasiruetanaksi, vaikka ne eivät tapa toisiaan.

Espanjansiruetana on levinnyt ihmisen mukana yhä pohjoisemmaksi ja sitä on tavattu yksittäin jopa napapiiriltä asti. Runsaammat esiintymät keskittyvät Etelä-Suomeen ja siellä lajia on torjuttu jo useiden vuosien ajan.

Ilmoita havainnoista

Torjunnassa käytetään etanoiden keräämistä ja tappamista, Ferramol-kemikaalia ja sukkulamatoja. Käytettävät sukkulamadot hakeutuvat espanjansiruetanoihin ja tappavat ne. Viime aikoina myös ankkoja on käytetty Etelä-Suomessa etanoiden torjuntaan, sillä ne syövät mielellään niitä.

Espanjansiruetanan erottaa toisesta kotimaisesta kookkaasta ukkoetanasta varmimmin siitä, että sen hengitysaukko sijaitsee kilven etuosassa ja ukkoetanalla takaosassa. Lisäksi ukkoetanalla on yleensä selässä harjanne, jota siruetanalla ei ole.

Espanjansiruetanasta löytyy lisätietoja Vieraslajit.fi- portaalista ja sinne voi tallentaa myös havainnot. Samasta portaalista löytyy myös runsaasti tietoa kaikista vieraslajeista. Ilmoita myös Kainuun espanjansiruetanahavainnoista Kainuun ELY-keskukseen