Haku uusiin ympäristösopimuksiin käynnissä

Jaa

Uusia, viisivuotisia ympäristösopimuksia on mahdollista hakea parhaillaan. Hakuaika päättyy 15. kesäkuuta. Lomakkeet palautetaan Kainuun ELY-keskukseen.

Ympäristösopimuksia voi tänä vuonna hakea kosteikkojen hoitoon, maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoon sekä alkuperäiskasvien ylläpitoon. Ympäristösopimuksen tukitaso on 450€/ha.

Tukiasiantuntija Markus Kvist Kainuun ELY-keskuksesta laskee, että Kainuussa on jo reilut 80 ympäristösopimusta. Valtaosa on maaseudun monimuotoisuuden ja maiseman hoitoon. Lisäksi on muutamia alkuperäisrotujen kasvattamiseen liittyviä sopimuksia sekä kosteikkosopimuksia.

Sopimuksen tekevät aktiiviviljelijä ja Kainuun ELY –keskus, kun maatilan talouskeskus tai tuotantorakennus sijaitsee Kainuussa. Sopimuksen voivat tehdä myös rekisteröity yhdistys ja se ELY-keskus, jonka toimialueella sopimukseen haettu kohde sijaitsee.

Sopimusalueen on oltava koko sopimuskauden sopimuksen hakijan hallinnassa. Sopimus voidaan tehdä koskemaan myös vuokrattuja alueita edellyttäen, että vuokrasopimus on voimassa vähintään koko sopimuskauden.

Hakemuslomake liitteineen on toimitettava Kainuun ELY-keskukseen. Pakolliset liitteet ovat: suunnitelmakartta, hoitosuunnitelma, alueen mahdolliset vuokrasopimukset sekä jäljennös kokouspöytäkirjasta, jossa sopimuksen hakemisesta on päätetty (ry).

Naapurinvaaran haka-alue hakee jatkoa hoitosopimukselle

Kari Meriläinen Sotkamosta on hoitanut viime vuosina haka-aluetta Naapurinvaaralla. Hoidettu alue on maakunnallisesti arvokas perinnebiotyyppi.

”Tänä keväänä on korjattu aitoja ja raivattu aluetta.”

Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoon saatu tuki on Meriläisen mukaan kulunut vuosittaisiin kunnostustöihin. Alue on 15,35 hehtaarin suuruinen ja sen läpi kulkee muun muassa Lepikon lenkki -luontopolku.

”Tarkoitus on tänä vuonna hakea uudelleen tukea alueen hoitoon. Tämä on kuitenkin jatkuvaa työtä.”

Kivinen maaperä pitää huolen, että aidan rakennus on totista työtä. Aitaa on alueella yhteensä kolmisen kilometriä. Osa on puuaitaa.

”Siihen kun aidanseipään isket maahan niin kivihän siellä vastaan tulee.”

Monimuotoisuuden ja maisemanhoito tukee Naapurinvaaran maisemahoitoalueen arvoa. Naapurinvaaran vaara-asutus yhdistelmä arvokkaita luonnonympäristöjä ja laajoja perinnebiotooppeja sekä tasapainoista rakentamista.

Naapurinvaaran kulttuurimaisemassa toimivia maatiloja on kymmenkunta. Naapurinvaaran maisemanhoitoalue on laajuudeltaan 2800 hehtaaria ja se on miltei kokonaan yksityisomistuksessa. Peltoja on viljelyssä noin 470 hehtaaria.