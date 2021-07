Hallituskadulle muuttaa lisää Taysin psykiatrian avopalveluja

Pirkanmaan koronatilanne edellyttää kaikilta varovaisuutta 29.6.2021 15:15:00 EEST | Tiedote

Pirkanmaan koronatilanteessa on nähtävissä lievää nousua vaikka sairaanhoitopiiri on edelleen perustasolla. Koronan ilmaantuvuus kuluneiden kahden viikon ajalta on 25 tapausta 100 000 asukasta kohden. Positiivisten löydösten prosenttiosuus Fimlabissa tehdyistä testeistä oli viime viikolla 1,4 prosenttia. Viime viikolla näytteissä käytiin selvästi vähemmän kuin edeltävillä viikoilla.