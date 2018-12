Hartela ja Nuuka yhteistyöhön

Hartela on mukana asumisen kehittymisessä ja tuo uusiin kohteisiinsa Sompasaaressa älyteknologiaa. Kumppaniksi valikoitui myös maailmalla menestynyt suomalainen ohjelmistoyritys Nuuka. Hartela ja Nuuka solmivat joulun alla yritysten välisen yhteistyösopimuksen Hartelan pääkonttorissa Ilmalassa.

Sompasaareen rakentuu Hartelan toimesta As Oy Pooki ja As Oy Pelagia, joissa halutaan tarjota asukkaille mahdollisuus seurata omaa energian ja veden kulutusta sekä sisäilman lämpötilaa. Nuukan tarjoama kulutusseurantapalvelu tuo asukkaille tunnin välein päivittyvät kulutustiedot suoraan valittuun päätelaitteeseen.



Kiinteistön kulutusseuranta raportoi koko kiinteistön lämpöenergian ja kiinteistösähkön kulutusta, keskeisten taloteknisten laitteiden kulutuksia, veden kokonaiskulutusta sekä Pookin osalta uusiutuvan energian tuotantoa.



- Nuuka on voimakkaasti kasvava yritys, jonka digitaalisille kulutusseurantapalveluille on kysyntää aina Hollantia myöten. Niin jo rakennetuissa kuin uudiskohteissa seurantapalvelu lisää läpinäkyvyyttä, kustannustehokkuutta ja tukee kestävää kehitystä, kertoo Mikko Maja.



Sompasaaren rakenteilla olevissa taloyhtiöissä päätettiin tukea kuluttajien energiatietouden lisäämistä ja kokeilla innovatiivista energianhallintajärjestelmää.



- Valitsimme yhteistyökumppaniksi Nuukan, koska heidän konseptinsa vakuutti meidät. Uskomme, että asiakkaat pitävät helppokäyttöisestä sovelluksesta ja käyttäessään sitä oppivat ymmärtämään ja samalla myös hallitsemaan omaa energian kulutustaan. Yrityksenä Nuuka on ratkaisuhakuinen ja innovatiivinen, kertoo Hartelan hankekehitysjohtaja Johanna Palosaari.