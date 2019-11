Hartela Länsi-Suomi Oy on myynyt Turun maalausosaston toiminnan Kaukomaalaus Oy:lle 25.11.2019

Hartela on kotimainen perheyhtiö, joka työllistää noin 600 rakentamisen ammattilaista. Olemme rakentaneet koteja, toimitiloja ja alueita vuodesta 1942. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa, Turussa, Tampereella, Raumalla ja Oulussa. Perheyhtiö Hartela kuuluu suurimpiin valtakunnallisiin rakennusyhtiöihin.

Kaukomaalaus Oy on perustettu v. 1981. Kauko Turusen perustama yritys on kasvanut yhden miehen yrityksestä lähes 300 hengen yritykseksi. Liikevaihtomme oli vuonna 2018 n. 19,5 milj. euroa. Asiakkaitamme ovat mm. rakennusliikkeet, taloyhtiöt ja seurakunnat. Yrityksen toiminta-alue on Turun seudulta Oulun pohjoispuolelle ulottuva alue koko laajuudeltaan, pl. pääkaupunkiseutu. Työnjohdolliset alueet ovat Oulu, Seinäjoki, Jyväskylä, Tampere, Kuopio, Joensuu ja Turku. Palveluitamme ovat tasoite, maalaus- ja rappaustyöt. Teemme myös taloyhtiöiden julkisivusaneerauksia, joihin sisältyy lattiapinnoitukset, pienimuotoiset maanrakennus-, pelti- ja metallityöt.