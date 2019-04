Helsinkiin saapuu uusi kelluva terassi, jolle esikuvia on turha etsiä. Uniikki Meripaviljongin terassi on teknisesti ja arkkitehtonisesti ainutlaatuinen

Helsinkiin saapuu huhtikuun ensimmäisenä viikonloppunakaupungin uusin terassi – meriteitse. Rauman telakalla rakennettu ravintola Meripaviljongin terassi matkustaa Helsinkiin hinaajan vetämänä noin 60 tunnissa. Lopulliselle paikalleen Hakaniemen Säästöpankinrantaan, Eläintarhanlahdelle, se siirtyy ja kiinnittyy viikolla 15.

Meripaviljongin terassi täydentää vuonna 2015 valmistunutta ravintola Meripaviljonkia ainutlaatuisella tavalla: maamme ensimmäiseen kelluvaan, julkiseen rakennukseen kiinnitetäänlisäosa, sekin kelluva. Kun nämä kaksi liitetään Eläintarhanlahden Säästöpankinrannassa yhteen, saa Helsinki samalla uusimman merellisen terassinsa - aivan kuin täydentämään Helsingin merellistä strategiaa.



Kelluvan julkisen rakennuksen rakentaminen on maassamme ainutlaatuista sekä teknisesti että arkkitehtonisesti. Vastaavanlaisia Suomessa ei ole muualla. Rakennuksessa on tehty useita ratkaisuja, joille ei löydy aiempia esikuvia. Terassin pääsuunnittelija on arkkitehti Simo Freese, joka suunnitteli myös vuonna 2015 valmistuneen ravintola Meripaviljongin.



Terassin päämateriaaleja ovat teräs, kupari ja lasi. Siinä ei ole lainkaan suoria kulmia, muoto on ennemminkin kukan terälehden kuin kulmikkaan mallinen. Freesen mukaan sommitelma on pyöreiden muotojen kokoelma, jossa isokokoiseen asiakaspalvelutilaan syntyy suojaisia ja intiimejä sopukoita. Muodoista voi halutessaan löytää viittauksia myös luontoon tai lähistön rakennuksiin, mm. Ympyrätaloon ja Kaupunginteatteriin.

Tietotaito laivanrakennusalalta

Terassi rakennetaan pääasiallisesti kotimaisin voimin Raumalla sijaitsevalla Rauma Marine Constructions -telakalla. RMC on toteuttanut hieman samantyyppisiä kelluvia rakennusprojekteja aiemmin muun muassa Arabiemiraatteihin. Kotimaisen rungon valmistajan valinta muistuttaa myös siitä, että maassamme on runsaasti merialan rakentamisen osaamista.

Terassin rakennuttamisessa on ollut vahvasti mukana elinkaariajattelu. Terassille halutaan alusta asti pitkä käyttöikä ja niinpä esimerkiksi sen ulkoiset korroosiosuojaukset on tehty kestämään kymmeniä vuosia. Ponttoonin rakennusstandardit ovat samat kuin sisävesiproomuilla.

Teräsrakenteisen terassin pinta on valettu valtamerialusten kansissakin käytetyllä Bolidt-pinnoitteella. Se valikoitui terassin lattiamateriaaliksi useastakin merikelpoisesta syystä: pinnoite on pehmeä ja saumaton, eikä se ole liukas. Se on myös hiljainen, ja vaimentaa esimerkiksi tuolien siirtämisestä syntyvää ääntä.

Vuonna 2015 avattu ravintola Meripaviljonki toimii ikään kuin emoaluksena nyt saapuvalle kelluvalle terassille. Erilliset osat kytketään toisiinsa kyljittäin kumi-teräs-adapterein. Adapterien tehtävänä on vaimentaa painonmuutoksen vaikutuksia kelluviin laitteisiin esimerkiksi tuulen tai suuren asiakasjoukon siirtymisen yhteydessä. Terassi kiinnittyy olemassa olevan ravintolan lisäksi myös rantavalliin.

Säästöpankinrannassa, mutta merellä

Terassilla asiakas tuntee olevansa kuin merillä. Jo rakennuksen kellunta muistuttaa siitä, missä ollaan. Terassia reunustavat kaarevat, lasiset kaiteet takaavat merinäköalan. Terassin valo- ja äänimaailman luomisessa on otettu huomioon sen sijainti tiuhaan asutetussa Säästöpankinrannassa, jossa ympäristö ei saa häiriintyä terassin tuottamista äänistä.

Asiakkaat kulkevat terassille Säästöpankinrannasta yli kuusimetristä siltaa pitkin. Terassille pääsee myös sisältä ravintolasta, lisäksi sinne voi saapua meriteitse Meripaviljongin toisella puolella olevan laiturin poijupaikoilta.

Meripaviljongin terassi avautuu yleisölle toukokuussa

Toukokuussa avautuvalla aurinkoisella terassilla voi nauttia merinäköalan ja kesäisten juomien lisäksi herkullisia ruoka-annoksia Meripaviljongin listalta.

Lasikaiteinen terassi on katettu markiisein ja viileinä iltoina sytytetään kaasulämmittimet. Terassi tulee oleman auki aamusta iltaan sään mukaan.

Terassin rakennuttaja on Helsinki Congress Paasitorni, ravintoloitsijana toimii Ravintolakolmio-konserni.

Tutustumiskäynnit kiinnitysvaiheen aikana sekä lisätiedot:

Osku Pajamäki, puh. 050 555 5245

Meripaviljongin terassi, Säästöpankinranta 3, Helsinki