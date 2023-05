Hengellisen sateenkaari-ihmisen ja hänen läheistensä voi olla vaikeaa saada tarvitsemaansa tukea

Hengellisissä yhteisöissä ei aina osata tukea seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien jäsenten hyvinvointia. Sateenkaari-identiteetti voi olla tabu, josta ei uskalla puhua. Tuen hakeminen yhteisön ulkopuolelta voi myös olla hyvin vaikeaa. Sateenkaariyhdistys Malkuksen Voimavaraksi-hanke pyrkii olemaan taho, johon näissä tilanteissa voisi turvautua.

”Voimavaraksi-hanke on jo tarjonnut ryhmämuotoista vertaistukea hengellisille ja uskonnollistaustaisille sateenkaari-ihmisille ja heidän läheisilleen. Huomasimme kuitenkin, että kynnys ryhmään osallistumiseen on toisille korkea aiheen arkaluotoisuuden vuoksi. Kahdenkeskinen keskustelu on osoittautunut toimivammaksi varsinkin siinä tilanteessa, kun sateenkaari-ihminen kertoo toisille identiteetistään ensimmäisiä kertoja”, kertoo hankekoordinaattori Riku Karppinen.

Voimavaraksi-hanke tarjoaa hengellisille ja uskonnollistaustaisille sateenkaari-ihmisille kahdenkeskistä vertaistukea etäyhteyden avulla. Vertaistukea on tarjolla myös sateenkaari-ihmisten läheisille: yhden vertaistukihenkilön puoliso on käynyt läpi sukupuolenkorjausprosessin, ja helluntailaispariskunta on lupautunut kertomaan, millaista oli, kun oma poika tuli kaapista ulos.

”Lähdin mukaan vertaistukihenkilöksi, koska olisin itse kaivannut tällaista palvelua kymmenisen vuotta sitten, kun poikamme kertoi meille identiteetistään. Olisin kaivannut nimenomaan toista uskovaa, joka olisi käynyt läpi saman vanhempana. Kun vertaistukea vihdoin löytyi, se tuntui korvaamattoman arvokkaalta”, kuopiolainen Marjaana Kellomäki kuvaa.

Kaikista vertaistukihenkilöistä on lyhyet videoesittelyt hankkeen sivuilla. Osan tausta on evankelisluterilaisessa kirkossa, osan vapaissa suunnissa. Yhden vertaistukihenkilön kanssa voi keskustella halutessaan ruotsiksi.

”Kaikki vertaistukihenkilöt on perehdytetty tehtäväänsä, ja olen aina paikalla keskustelun alussa, sekä myös käytettävissä keskustelun kuluessa, jos minua tarvitaan”, hankekoordinaattori Riku Karppinen esittelee.

Voimavaraksi-hankkeessa on tarjolla myös ryhmämuotoista vertaistukea. Hengellisille ja uskonnollistaustaisille sateenkaari-ihmisille on Malkus-maanantai-ryhmä, joka kokoontuu Tampereella fyysisesti, mutta siihen voi osallistua etäyhteydellä mistä vain. Pelkästään videopuheluina kokoontuvia ryhmiä on seurakunnissa työskenteleville sateenkaari-ihmisille, sateenkaarityötä seurakunnissa tekeville ja ruotsinkielisille hengellisille sateenkaari-ihmisille. Elokuussa aloittaa Discord-alustalla toimiva Sateenkaariseurakunta-yhteisö, johon voi osallistua halutessaan anonyymisti.

Voimavaraksi-hanke toimii Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoituksella vuodet 2022-2024. Vertaistoiminnan lisäksi hanke tuottaa koulutusmateriaalia uskonyhteisöjen käyttöön ja tukee sateenkaariyhteyshenkilöiden toimintaa seurakunnissa.