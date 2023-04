Hilpeä Koppis-lastenkirjasarja jatkuu

Rahtilaivan mukana Suomen Turkuun saapuu aivan outo mönkiäinen, Euroopassa tavattava komealeukainen tamminkainen. Sillä on mukanaan salaperäinen aarrekartta. Retkellään tamminkainen kohtaa viisi suomalaista koppislajia: rapsikuoriaisen, järvihopeasepän, lehtokiitäjäisen, kirjanpainajan sekä tukkimiehentäin. Auttaisivatko nämä aarteen etsimisessä?



Vauhdikkaassa kovakuoriaistarinassa kaikki ei ole aina sitä, miltä ensi silmäyksellä näyttää. Kummallinen onkin tavallista ja tavallinen jotakin aivan erityisen ihastuttavaa. Lopulta ratkeaa myös salaperäisen aarrekartan arvoitus.



Kirjan tiedot on asiatarkastanut Helsingin yliopiston metsäeläintieteen professori Kari Heliövaara.



Ikäsuositus 5+

Sarjassa ovat aiemmin ilmestyneetKitisevä koppiskokous ja Pikkukoppis eksyy äidistään





Janina Saari on kirjoittaja ja kansainvälisillä markkinoilla toimiva kääntäjä Liedon Vanhalinnasta. Yleistä kirjallisuustiedettä ja luovaa kirjoittamista opiskelleelle Saarelle on tärkeää tukea lasten lukemista ja sen kautta luontoyhteyttä.

Anne Muhonen on vantaalainen kuvittaja, jolta on julkaistu 17 sarjakuva-albumia. Muhonen on tehnyt myös lastenkirja- ja oppimateriaalikuvituksia sekä laajentanut kuvallista ilmaisuaan niin valokuvauksen kuin muraalimaalauksenkin puolelle.

Janina Saari & Anne Muhonen

Kummallinen koppis

Sidottu, nelivärinen

40 s.

Ilmestyy 2.5.2023

Myös e-kirjana