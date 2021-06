Huipputulokseen yltäneen Ilmeen valta vaihtuu Tampereella – naisjohto säilyy

Jaa

Mainostoimisto Ilmeen kesä alkaa johtajavaihdoksella. Tampereen Ilmettä luotsanneen yksikönjohtaja ja strategi Hanna Jokisen siirtyessä uusiin haasteisiin asiakkuusjohtaja Jenni Lehterikorpi aloittaa yksikön uutena johtajana. Koronavuodesta menestyksekkäästi selvinnyt Mainostoimisto Ilme toimii sekä Tampereella että Lahdessa. Ilme nojaa vahvaan naisjohtajuuteen: molempia yksiköitä johtavat menestyksekkäästi naiset, ja yhtiön seitsenhenkisestä johtoryhmästä enemmistö on naisia. Yhtiö työllistää yhteensä 35 henkilöä, joista 15 työskentelee Tampereella.

Mainostoimisto Ilme on nimittänyt Tampereen yksikönjohtajaksi 21.6.2021 alkaen tradenomi Jenni Lehterikorven (31). Hän on työskennellyt kaksi vuotta Ilmeellä asiakkuusjohtajana ja projektipäällikkönä. Ennen Ilmettä hän on työskennellyt mm. Reimalla, Kemiralla ja Innolinkillä.

– On inspiroivaa päästä johtamaan asiantuntijajoukkoa, jotka osaavat yhdistää lujan strategisen ajattelun luoviin toteutuksiin. Se on selkeästi yksi menestyksemme ydintekijöistä, jonka vuoksi selvisimme pandemiavuodesta erittäin menestyksekkäästi, summaa Lehterikorpi.

Lehterikorpi seuraa tehtävässään yksikönjohtaja ja strategi Hanna Jokista. Jokinen siirtyy Tampereen Sähkölaitoksen brand manageriksi heinäkuussa. Mainostoimistokonkari on luotsannut Mainostoimisto Ilme Tampereen toimintaa viimeisen 5 vuotta. Hän on myös tuonut arkeen vahvan strategisen otteen ja peräänkuuluttanut asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämistä suunnittelun jokaisella tasolla.

– Upeaa nähdä, mihin kaikkeen olemme yltäneet viime vuosina Ilmeenä. Voisin sanoa, että huipulla on hyvä siirtyä uusiin haasteisiin, mutta uskon vahvasti, että Ilmeen menestystarinaa kirjoitetaan vielä tulevina vuosina eteenpäin ja uudet huiput siintävät jo horisontissa, summaa Jokinen.

– Olen iloinen ja etuoikeutettu, että Ilmeen johtoon on valikoitunut tuloshakuiset ja henkilöstöstä sekä asiakkaista huoltapitävät yksikönjohtajat, summaa hallituksen puheenjohtaja ja perustaja Oskari Kariste.

Koronavuosi ei rokottanut Ilmeen liiketulosta

Mainostoimisto Ilme ylsi vuonna 2020 2,6 miljoonan liikevaihtoon ja teki tilikauden tulokseksi 226 tuhatta euroa. Yhtiö on pystynyt tekemään myös lukuisia rekrytointeja sekä Tampereelle ja Lahteen pandemiasta huolimatta.

– Pandemia on pakottanut yrityksiä tarkastelemaan omaa liiketoimintaa. Sen vuoksi strategiseen kehittämiseen ja viestintään nojaavat menetelmät ovat auttaneet meitä ratkaisemaan lukuisien asiakkaidemme haasteita menneenä ja kuluvana vuonna. Toivon vahvasti, että ennustettu nousukausi nostaisi myös alan näkymiä kokonaisvaltaisesti Tampereella. Se olisi kaikkien markkinointiviestinnän toimijoiden etu, kertoo Hanna Jokinen koronavuoden haasteista.

Mainostoimisto Ilme on myös saanut asiakkailtaan tunnustusta viime vuodesta. Yhtiö oli ehdolla toistamiseen helmikuussa järjestetyssä Vuoden toimisto -kilpailussa, sarjansa ainoana mainostoimistona pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Kilpailun finalistit ja voittaja valitaan asiakkailta kilpailujärjestäjän keräämän asiakastyytyväisyysdatan pohjalta.