Huipputunnustus Microsoftilta: Schneider Electric on vuoden 2022 energian ja kestävän kehityksen kärkikumppani

Schneider Electricin EcoStruxure™-ohjelmistoratkaisut erottuivat edukseen yli 3 900 ehdotuksen joukosta. Ehdotuksia saapui Microsoftille yli sadasta maasta.

Energy & Sustainability 2022 Microsoft Partner of the Year -palkinnon voitto on uusi osoitus siitä, että Schneider Electricin ratkaisut ja palvelut auttavat asiakkaita saavuttamaan omat hiilineutraaliustavoitteensa.

Tiedote, 1.7.2022 – Energianhallintaan ja automaatioratkaisuihin erikoistunut Schneider Electric on voittanut Energy & Sustainability 2022 Microsoft Partner of the Year -palkinnon. Microsoft valitsi Schneider Electricin innovatiiviset EcoStruxure™-ohjelmistoratkaisut voittajaksi lukuisien kansainvälisten toimijoiden joukosta. Schneider Electric palkittiin edistyksellisistä asiakasratkaisuista ja -palveluista energian ja kestävän kehityksen alalla.

Microsoftin Partner of the Year -palkinnoilla annetaan tunnustusta kumppaneille, jotka ovat kehittäneet ja ottaneet käyttöön poikkeuksellisen onnistuneita Microsoft-pohjaisia sovelluksia, palveluja ja laitteita viime vuoden aikana, mukaan lukien Microsoftin Azure Cloud -pilvipalveluun ja Dynamics 365 -yrityspalveluihin pohjautuvat ratkaisut. Tänä vuonna eri kategorioiden palkinnoista kisasi yli 3 900 ehdotusta yli sadasta maasta.

Hiilipäästöt hallintaan EcoStruxuren avulla

Microsoftin palkitsema EcoStruxure auttoi Schneider Electricin asiakkaita pienentämään hiilidioksidipäästöjään 84 miljoonalla tonnilla vuonna 2021 ja yhteensä 374 miljoonalla tonnilla vuodesta 2018 lähtien. Microsoft Azure -tekniikkaa hyödyntävä EcoStruxure auttaa käyttäjiä saavuttamaan energia- ja kestävyystavoitteensa sähkö- ja digitaaliratkaisujen avulla.

– Microsoftin Energy & Sustainability -palkinto on meille tärkeä tunnustus ja osoitus siitä, että työllämme on merkittävä yhteisvaikutus ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Elämme kriittisiä aikoja. Jos hiilidioksidipäästöjä ei vähennetä nyt, ei entiseen pian ole enää paluuta. Yrityksillä on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen ehkäisyssä, mutta kukaan ei pysty muutokseen yksin. Schneiderin ja Microsoftin kumppanuus on loistava esimerkki yhteistyöstä, jonka avulla orastavat innovaatiot alkavat kukoistaa. Yhdessä voimme luoda teknologiaa, joka kääntää kehityksen oikeaan suuntaan, visioi Schneider Electricin Energy Management Executive Vice President Olivier Blum.

Schneider Electricin ja Microsoftin yhteistyö kantaa hedelmää

Schneider Electric on tarjonnut lukuisille asiakkailleen Microsoft-pohjaisia huippuratkaisuja, kuten vihreitä datakeskuksia. Microsoft halusi end-to-end-ratkaisun datakeskuksiensa tehokkaampaan suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöön. Schneider hyödynsi RIB:n pilvipohjaista rakennusalalle suunniteltua MTWO-alustaa, jonka avulla datakeskuksesta luotiin tietomallinnus. Microsoft loi sen pohjalta digitaalisen kaksosen, joka paransi projektin edistymistä ja ennakoitavuutta rakennusvaiheessa ja vähensi korjaustöiden ja jätteiden määrää.

Schneider Electric näyttää esimerkkiä noudattamalla vastuullisuuden ESG-periaatteita omassa ekosysteemissään, joten digitaalinen ja sähköinen teknologia on käytössä sen omissa rakennuksissa. IntenCity on Schneiderin vuonna 2021 valmistunut lippulaivarakennus, joka on tavalliseen kiinteistöön verrattuna kymmenen kertaa energiatehokkaampi. Tämä tulevaisuuden rakennus on yksi maailman energiatehokkaimpia rakennuksia, ja sen 26 000 neliön tiloissa työskentelee 1 500 ihmistä. Schneiderin Microsoft Azure -pohjaiset EcoStruxure-ratkaisut keräävät kahden minuutin välein tietoja rakennuksen 60 000 datapisteestä. IntenCity käyttää tietoja ennakoivasti älykkääseen kiinteistönhallintaan ja energiajoustavuuteen.

Schneider Electric ja Microsoft ovat tehneet yhteistyötä jo yli 30 vuoden ajan. Pitkän yhteistyön ja yhteisen menestyksen perustana on jaettu visio energiatehokkuudesta ja kestävästä kehityksestä. Microsoftilla ja Schneiderilla on omien alojensa asiantuntemusta, jota yhdistämällä kestävä kehitys voidaan viedä entistäkin pidemmälle.

– Minun on ilo kertoa, että Schneider Electric on valittu Microsoftin vuoden 2022 Energy & Sustainability -kumppaniksi. Kilpailijoiden taso oli korkea, mutta Schneider Electric erottui kirkkaasti muiden joukosta. Meihin teki erityisen vaikutuksen Microsoftin pilviteknologian innovatiivinen käyttö osana EcoStruxure-sovellusratkaisuja, kertoo Microsoftin Global Partner Solutions Corporate Vice President Nick Parker.

Lisätietoa vuoden 2022 palkinnoista löytyy täältä.

Lisätietoja:

Sirpa Ikola

puh. 040 638 6639

sirpa.ikola@se.com