Hyvinkään kaupungin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut panostavat digitaalisiin sisältöihin ja kanssakäymiseen kaupunkilaisten kanssa netin kautta valmiuslain voimassaolon aikaan.

19.3.2020

Hyvinkään kaupunki tarjoaa toimintaa netissä kotona oleville kaupunkilaisille





Poikkeustilaklubi – livelähetetty kulttuuritapahtumasarja suljetun kaupungintalon tiloista

Hyvinkään kaupungintalon aula ja kokoustilat on suljettu ulkopuolisilta kokouksilta toistaiseksi koronavirusepidemiasta johtuen. Tällä hetkellä kaupungintalon aulaan kaavaillaan kuitenkin 1.4.2020 alkaen suorana lähetyksenä lähetettävää Poikkeustilaklubi -kulttuuritapahtumasarjaa, jonne nyt haetaan hyvinkääläisiä ja hyvinkääläislähtöisiä taiteilijoita mukaan yhteiseen toteutukseen.

- Moni kulttuuri- ja tapahtuma-alalta elantonsa saava menetti ainakin suurimman osan töistään yhtenä maaliskuisena iltapäivänä. Tarjoamme esiintymismahdollisuuden Poikkeustilaklubillamme huhti-toukokuun aikana ja esityksestä maksetaan korvaus. Pyrimme näin omalta osaltamme tarjoamaan edes jotain helpotusta esiintyjien tilanteeseen samalla kun tuomme iloa kuntalaisten muuttuneeseen arkeen, kuvaa idean taustaa Hyvinkään kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Outi Raatikainen.

Poikkeustilaklubin keikat ovat kestoiltaan alle tunnin mittaisia ja niitä järjestetään yhdestä kolmeen kertaa viikossa. Poikkeustilaklubia voi seurata kaupungin sosiaalisen median kanavien kautta huhtikuun alusta lähtien. Koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi esiintyjiä voi olla kerrallaan lavalla enintään kolme, vähintään metrin päässä toisistaan. Samaan tilaisuuteen voidaan myös yhdistää useampia eri esiintyjiä turvajärjestelyjen puitteissa.

- Myös muut uudet avaukset kaupungin kulttuurielämään tämän poikkeuksellisen maailmantilanteen ajalle ovat tervetulleita, Raatikainen lisää.

Hyvinkään pitkät perinteet verkkonuorisotyössä voimavara poikkeustilanteessa

Hyvinkään nuorisopalveluiden kaikki nuoriso-ohjaajat ja erityisnuorisotyöntekijät, eli nuorten keskuudessa nupat, ovat työaikansa puitteissa nuorten tavoitettavissa verkkonuorisotiloissa ja erilaisissa sosiaalisen median palveluissa. Kaikki ohjaustoiminta siirrettiin verkkoon 13.3.2020 alkaen.

Jo aiemmin perustetut Discord-viestintäpalvelun ”Nuorten Hyvinkää” ja ”Hyvinkään Pelitalo” -keskustelupalvelimet ovat avoinna nuorille tällä hetkellä ma–to klo 16–20 ja paikalla on ohjaajia keskustelemassa nuorten kanssa. Lisäksi tutut ohjaajat ovat nuorten tavoitettavissa myös muissa nuorten suosimissa palveluissa: Whatsappissa, Snapchatissa, Facebookissa ja Instagramissa.

- Suurin osa kerhoistakin pitää kokoontumisensa nyt verkossa, samaan kellonaikaan kuin aiemminkin. Tällä rytmitetään nuorten arkea ja ylläpidetään rutiineja. Kaupungin nettisivuilla voi käydä tarkistamassa nimilistan niistä henkilöistä, jotka työskentelevät kaupungin nimissä nuorisotoimen parissa somessa, taustoittaa nuorisopäällikkö Mika Joensuu.

- Verkkonuorisotyötä on Hyvinkäällä tehty nuorten suosimissa chat-palveluissa jo vuodesta 2007 alkaen. Hyvinkään nuorisopalveluissa tehtiin vuoden 2019 aikana myös digitaalisen nuorisotyön toimintamalli, jonka avulla poikkeukselliseen tilanteeseen pystyttiin reagoimaan erityisen nopeasti. Verkossa tehtävä nuorisotyö tarjoaa keinon jutella tuttujen työntekijöiden ja muiden nuorten kanssa turvallisessa ympäristössä, sanoo Joensuu.

Kaupunginkirjasto lukee satuja netissä – aamujumppaa liikunta-ammattilaisten kanssa

Hyvinkään kaupunginkirjaston satutunteja voi käydä katsomassa Hyvinkään kirjaston youtube-kanavalla.

- Tähän tilanteeseen tuotettujen verkkosisältöjen lisäksi, on tarjolla jo monille kirjastokävijöille entuudestaan tuttuja sähköisiä palveluja. Esimerkiksi ilmainen kotona käytettävä Kirjastokino-palvelu on tarjolla hyvinkääläisille kirjastokortin haltijoille, taustoittaa kirjastotoimen johtaja Mervi Jokinen.

Kirjastokinossa voi katsella elokuvia, dokumentteja ja konserttitaltiointeja. Aineistoa on niin lapsille kuin aikuisillekin. Tarjolla on myös useita muita palveluja, jotka myös ovat käytettävissä kirjastokortin numerolla. Naxos Music Libraryssa on tarjolla musiikkia, Ellibsissä on lainattavissa monipuolisesti suomalaista kauno- ja tietokirjallisuutta sekä hieman englanninkielistä tietokirjallisuutta, lasten ja nuorten aineistoa sekä äänikirjoja. Lisäksi kirjaston asiakkaat voivat myös osallistua Rockway-musiikkikursseille netissä.

Kaikki liikuntapalveluiden ohjatut ryhmät ovat toistaiseksi tauolla mutta sen sijaan kaupungin liikunnanohjaajat tekevät tällä hetkellä joka arkipäiväksi liikuntavinkkivideoita, joka on nähtävillä liikuntapalvelujen Facebook-sivulla. Liikuntaneuvontaa voi myös saada puhelimitse.

- Ajatuksena on, että liikuntavinkit ovat helppoja toteuttaa itsenäisesti ja esimerkiksi etätyöskentelypäivinä taukojen aikana, kertoo liikuntapäällikkö Jarmo Vakkila.

Haasteissa hyödynnetään Hyvinkään upeaa luontoa ja liikuntavinkit ovat suunniteltu siten, että koko perhe voi osallistua tekemiseen. Osa vinkeistä korostaa hyötyliikunnan merkitystä.

Pilkahduksia Taidemuseon ja Kaupunginmuseon kokoelmista virtaa someen

Myös Hyvinkään museot haluavat tarjota kotona oleville asiakkaille kulttuurielämyksiä.

Taidemuseo tuottaa sosiaaliseen mediaan aktiivisesti sisältöä näyttelyistä, kokoelmista ja Hyvinkään kaupungin julkisesta taiteesta, sekä antaa vinkkejä kotiopiskeluun.

- Hyvinkään kaupunginmuseo tarjoaa lapsiperheille opetusmateriaalia Hyvinkään historiaan verkossa sekä digitoituja kokoelmiamme asiakkaiden käyttöön kotisohvalle. Opetuspaketit on valmistettu koulujen paikalishistorian opetuksen tarpeisiin, mutta toimivat erinomaisesti kotona toteutettavan opetuksen yhteydessä lisämateriaalina, sanoo Hyvinkään museopalveluiden vs. johtaja Susanna Eskola.

Hyvinkään kaupunginmuseolla on myös lukuisia mobiilioppaita. Oppaiden kautta pääsee tutustumaan paikkakunnan historiaan esihistoriasta nykypäivään, kartanoiden vaiheisiin, tehdaspaikkakunnan elämään tai tekemään koko perheen voimin pyöräretkiä Hyvinkään historiaan karttasovelluksen avulla.

- Mobiilisovelluksista löytyy myös Hyvinkää100 -kuunnelmat, joissa draaman keinoin kerrotaan Hyvinkään historian käännekohdista, lisää Eskola.

