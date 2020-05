Hyvinkään kestävän talouden ohjelman käsittely jatkuu kaupunginhallituksessa

Hyvinkään kaupungin korona-lomautusten yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 19.5.2020 09:15:00 EEST | Tiedote

Hyvinkään kaupungin korona-lomautuksia koskevat yhteistoimintaneuvottelut on virallisesti päätetty 18.5.2020 kaupungin henkilöstöjaoston päätöksellä ja asiasta on tiedotettu henkilöstölle. Tämän päätöksen jälkeen kaupungilla on mahdollisuus ryhtyä lomautustoimenpiteisiin. Yhteistoimintamenettelyt aloitettiin huhtikuussa henkilökunnan lomauttamiseksi poikkeusolojen aiheuttaman työn tilapäisen vähenemisen vuoksi.