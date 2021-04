Jaa

Hyvinkään kaupungin Poikkeustilaklubilla juhlistetaan keväisiä merkkipäiviä.

Hyvinkään Poikkeustilaklubin striimatut tapahtumat veteraanipäivästä vappuun, äitienpäivästä Yhden päivän juttuun

Hyvinkään kaupungin Poikkeustilaklubilla juhlistetaan keväisiä merkkipäiviä. Näistä ensimmäisenä vuorossa on kansallinen veteraanipäivä tiistaina 27.4., jolloin Poikkeustilaklubin kanavilla nähdään suora lähetys Hyvinkääsalista. Sopraano Johanna Rusanen-Kartanon ja pianisti Pami Karvosen konserttia siivittävät sotaveteraani Esko Mälkin, kaupunginjohtaja Jyrki Mattilan ja Hyvinkään nuorisovaltuuston puheenjohtaja Onni Pusan tervehdykset sekä prikaatikenraali Rami Saaren juhlapuhe.

Kuun vaihteessa Poikkeustilaklubi muuttuu vappuklubiksi, kun perjantaina 30.4. kanavalla vietetään SkidiVappua ja lauantaina 1.5. Hyvinkään Mobilistien kanssa yhteistyönä toteutettavaa vanhojen biilien On the road! -hurmaa. SkidiVapun ohjelmassa nähdään ilmapallokoulu, Mimin ja Kukun pehmoleludisco sekä kaksi teatteri Rollon esitystä, ”Umpimähkän valtakunta” ja ”Haloo – onx valoo?”. SkidiVappubileet tahdittaa hyvinkääläisten muusikoiden, Pasi Jääskeläisen, Sami Kujalan ja Mertsi Tuomaisen livekonsertti Hyvinkääsalista. Bändin solistina ilakoi Mika Ikonen, joka myös juontaa tapahtumapäivän. Ohjelmaa on suunniteltu yhteistyössä Aseman koulun vanhempainyhdistys Veturin kanssa ja SkidiVappu tarjotaan kaikille kaupungin varhaiskasvatuksen ja peruskoulun lapsille ja nuorille, minkä lisäksi esitys on kenen tahansa katsottavissa, myös jälkikäteen, Poikkeustilaklubin kanavissa.

On the road! vie puolestaan harrasteautojen maailmaan. Suora lähetys Kipinän pihalta alkaa lauantaina 1.5. klo 14.00 ja sen juontaa Sami Leinonen. Luvassa on leikkimielisen kaupunginjohtajatentin lisäksi vappuun perinteisesti soveltuvaa puhallinmusiikkia Jukka Palosen malliin sekä Hyvinkään Mobilistien autoherkkujen esittelyä. Ennakkoon taltioitujen harrasteautovideoiden myötä tutustutaan kuuden hyvinkääläisen mobilistin autoon ja haastatteluin mobilistiin kunkin auton takana. Vallitsevien koronarajoitusten mukaisesti tilaisuus ei ole yleisölle avoin, vaan alue on suljettu päivän ajaksi. Lähetyksen taustalla näkyy myös Vanhankirkonsillan työmaa, jossa valmistellaan sillankannen nostotöitä.

Äitienpäiväspesiaalissa sunnuntaina 9.5. klo 17.00 yllätetään äitejä! Yhteistyössä kauppakeskus Willan kanssa tuotettavan suoran lähetyksen solistina hurmaa Mikael Saari yhdessä Pasi Jääskeläisen ja Riku Kantolan kanssa. Hyvinkääläisten äitien yllätykset kuvataan ennakkoon ja nähdään osana livelähetystä. Yllätettävää äitiä on voinut ehdottaa huhtikuussa Willan ja Poikkeustilaklubin kanavien avoimessa haussa.

Äitienpäivän ohella 9.5. vietetään vuosittain Eurooppa-päivää, jonka kunniaksi Poikkeustilaklubin seuraajat saavat tervehdyksen EU-yliopiston professori Alexander Stubbilta.

Yhden päivän juttu järjestetään tänäkin keväänä virtuaalisena, kun helatorstaina 13.5. hyvinkääläinen taiteen perusopetuksen väki valtaa Poikkeustilaklubin kanavat. Rocktehdas Hyvinkään konsertilla alkava lähetys jatkuu Hakasirkuksen, Villa Artun toimijoiden, Hyvinkään musiikkiopiston, Dance Artin ja Tanssikeskus Elementin esityksillä. Terveysturvallisuussyistä osa esityksistä nähdään livelähetyksenä, osa tallenteina. Lisäksi helatorstain illassa kuullaan Sabrina ja Saarten tyttäret- sekä Lapua-Uusi-Guinea -yhtyeiden yhteinen KAUAS-konsertti, joka on samalla hyvinkääläislähtöisen Anna Kinnusen tutkintokonsertti.

Vaalipaneeleita ja Velikultia

Juhlalähetysten ohella Poikkeustilaklubi tarjoaa vielä kuukauden päivät monipuolista ja kiintoisaa kulttuuriohjelmaa. Toukokuussa vuorossa on kolme vaalipaneelia, kukin omalla teemallaan. Koulutuksen, tekniikan ja ympäristön sekä kulttuurin ja hyvinvoinnin ympärillä liikkuvat suorat lähetykset moderoi toimittaja Miia Maria Lahti. Lisäksi yhteistyössä lukiolaisten kanssa toteutetaan nuorten ehdokkaiden K-25-vaalipaneeli.

Myös tanssijalat saadaan kevään kunniaksi vipattamaan, kun rakastettu ja odotettu tanssiyhtye Sirkka ja Velikullat vierailee viimein Poikkeustilaklubin kanavilla torstaina 29.4. Syksyllä hurmioituneen vastaanoton saanut Mummodisco palaa eetteriin torstaina 6.5.

Toukokuun tullen yhteiskunta hiljalleen avautuu ja Poikkeustilaklubi sulkeutuu. Sitä ennen jäljellä on vielä kolme ensi kertaa kanavalla vierailevaa yhtyettä: Samuli Mikkola ja Kulkijat perjantaina 7.5. ja Down South Junkies sekä Blackment lauantaina 8.5. Tällä haavaa viimeinen kevään lähetyksistä on hyvinkääläisten jalkapalloseurojen, PK-09:n ja HyPS:n välinen jalkapallo-ottelu toukokuun lopulla.

Ohjelmallaan 9.–13.5. Poikkeustilaklubi osallistuu Uudenmaan liiton Uusimaa-viikkoon. Kaikkia Poikkeustilaklubin / ON AIR Hyvinkään lähetyksiä voi seurata maksutta Poikkeustilaklubin Facebook-kanavalla sekä Hyvinkään kaupungin YouTubessa. Esitykset ovat pääosin katsottavissa myös jälkikäteen.

