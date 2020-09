Hyvinkään Sveitsin uimalan laajennustyömaa on edennyt suunnitelmien mukaan ja vanhan uimahallin puoli voidaan avata asiakkaille syksyn 2020 aikana.

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TIEDOTTAA

8.9.2020

Hyvinkään uimalan avaaminen lähestyy

Hyvinkään Sveitsin uimalan laajennustyömaa on edennyt suunnitelmien mukaan ja vanhan uimahallin puoli voidaan avata asiakkaille syksyn 2020 aikana. Täsmällisestä avaamisajankohdasta tiedotetaan erikseen syyskuun lopulla.

Vanhan osan auetessa, laajennusosan työmaa jää käyttäjille näkyviin ainoastaan allashuoneen päädyn väliaikaisena väliseinänä, joka erottaa työmaan uima-allasalueesta. Uuden allasosaston rakentaminen jatkuu vuoden 2021 puolelle.

Talviuintiallas poissa käytöstä tulevana talvena

Vaikka hallin sisätila on ulkoasultaan entisellään, on teknisissä tiloissa tehty useita muutoksia, muun muassa vedenkäsittelylaitteiden putkistot ja suodatinsäiliöt on uusittu. Myös saunatiloja on remontoitu ja saunoihin on asennettu uudet kiukaat.

- Talviuintiallasta ei valitettavasti saada tulevana talvena käyttöön, toteaa liikuntapäällikkö Jarmo Vakkila.

Ulkouimalan piha-alue on edelleen työmaa-aluetta. Siellä on tehty muun muassa ulkoaltaiden putkistokanaaliin liittyviä töitä.

- Piha-aluetta kunnostetaan parhaillaan entiseen asuunsa, jotta se olisi ensi kesänä kunnossa, kertoo rakennustöiden valvoja Jyrki Kauppinen.

Vaativan luokan rakentamista

Uimalan remontoiminen on erityistä vaativan luokan rakentamista. Työmaan etenemiseen vaikuttaa erityistöiden ja kuivumisaikojen vaatimat ajat ja siitä riippuu, milloin halli saadaan kokonaisuudessaan valmiiksi ja myös uuden altaan osalta käyttöön.

- Pyrimme kuitenkin ylläpitämään mahdollisimman yhtäjaksoisen uintipalvelun tarjonnan Hyvinkäällä uimahallia ja maauimalaa hyödyntäen, sanoo Vakkila.

Koronatilanne voi aiheuttaa muutoksia palveluihin

Uimahallin palvelut voidaan toteuttaa entisen kaltaisina uintipalveluiden ja kuntosalien osalta, mutta tietysti koronaohjeistuksia noudattaen. Hygieniaohjeisin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Asiakasmäärien rajoitukset ovat myös tässä tilanteessa mahdollisia. Odotettu uimaseurojen toiminta voidaan jälleen käynnistää Hyvinkäällä.

- Ensi kesän 2021 tavoitteemme on mahdollistaa normaalit ulkouimalapalvelut, toteaa Vakkila.

Lisätietoja:

Jarmo Vakkila, liikuntapäällikkö, p. 040 809 4386

Jyrki Kauppinen, rakennustöiden valvoja, p. 040 825 0847

Antti Nikkanen, kiinteistöjohtaja, p. 040 661 3744