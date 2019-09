Ilme osti SuperAppin verkkosivuliiketoiminnan

Mainostoimisto Ilme osti SuperAppin verkkosivujen kehittämisen liiketoiminnan. Ilme jatkaa vahvaa kasvuaan markkinointiviestinnän laaja-alaisena strategisena kumppanina ja palvelee liiketoimintaoston myötä asiakkaitaan erittäin kattavasti myös verkkopalveluprojekteissa ja -ylläpidossa. Mainostoimisto Ilmeen liikevaihto vuonna 2018 oli 3,2 miljoonaa euroa ja myyntikate 2,7 miljoonaa euroa, joka kasvoi 19 prosentilla edellisvuoteen verrattuna.

Ilmeen viime vuoden kasvun taustalla on terävöitetty liiketoimintastrategia ja entistä vahvemmin markkinointiviestinnän laaja-alaisiin strategisiin kumppanuuksiin panostaminen. Uudistunut strategia toteutui myös uusina rekrytointeina, ja viime vuonna Ilmeessä aloitti seitsemän uutta työntekijää, jotka toivat muun muassa uutta strategista ja viestinnän osaamista.



Verkkosivuliiketoiminnan osto on jatkoa Ilmeen johdonmukaiselle kasvulle sekä osaamisen kehitykselle. Yhtiö tarjoaa jatkossa aiempaa monipuolisempia verkkopalveluratkaisuja, jotka ovat kriittisiä asiakkaan menestymiselle.



– Olemme tehneet SuperAppin kanssa tiivistä yhteistyötä useita vuosia. Verkkosivuliiketoiminnan kauppa oli luonteva seuraava askel molemmille osapuolille. Uskomme Ilmeessä siihen, että eri alueiden osaajien tulee olla samassa pöydässä. Näin luomme asiakkaalle parempaa ja kestävämpää tulosta. Siksi investoimme toimintatapoihin ja osaamiseen, jotka mahdollistavat tämän, kertoo Ilmeen toimitusjohtaja Joona Kallinen.



Verkkosivuliiketoiminta SuperAppista siirtyy Ilmeeseen syyskuun aikana, ja oston myötä Ilmeen verkkosuunnittelu täydentyy kahdella Web Developerilla. Jatkossa yhdessä asiakkaan kanssa työskentelevät niin ohjelmoijat, suunnittelijat, sisällöntuottajat kuin strategit. Työmallilla varmistetaan asiakkaille paremmat tulokset ja sujuvammat projektit.



– Olemme liiketoimintastrategiassamme päättäneet keskittyä mobiilisovelluksiin. Meille oli tärkeää löytää verkkosivuliiketoiminnalle uusi, asiantunteva omistaja, joka palvelee aiempia asiakkaitamme ammattitaidolla ja entistä laajemmin. Ilme on omiaan tähän rooliin, sanoo SuperAppin toimitusjohtaja Arttu Hujanen.







Kuvateksti 1: Web Developer Heini Karvinen, projektipäällikkö, HR-vastaava Kirsi Grünn, toimitusjohtaja Joona Kallinen, teknologiajohtaja Janne Riihimäki sekä Web Developer Anni Turkia tutustumassa Ilmeen Lahden-toimiston uusiin tiloihin Malskilla.

Kuvateksti 2: Ilmeen uudet tilat Lahdessa rakentuvat luovien alojen ja kulttuurin keskukseen Malskille.