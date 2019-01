Irlantilaisyritys Zoosh investoi Tampereelle – piristysruiske startup- ja IT-aloille

Kuuden suurimman suomalaisen kaupungin yhteinen 6Aika-strategia on eräs käynnissä olevista hankkeista suomalaisten startup-yrityksien alkutaipaleen rahoitus, verkostoitumis-ja tiedonhankintamurheiden helpottamiseksi ja yrittämistä suosivan infrastruktuurin luomiseksi. Tampereella on nähty hankkeen tiimoilta useita onnistuneita tapahtumia, suurimpana syksyllä Kuivaamossa pidetty Stream Festival. Helmikuun 14. päivä starttaa uusi kuukausittaisten tapahtumien sarja, Startup Meetup, joissa kaksi puhujaa jakaa konkreettisia neuvoja ja näkemyksiä niin sijoittaja- kuin yrittäjänäkökulmastakin.

Ensimmäinen Startup Meetup on näyttämö myös melkoisille uutisille: kansainvälinen Zoosh Group, joka koostuu digitaalisia palveluita tuottavasta Zoosh Digitalista ja startup-yrityksiin sijoittavasta Zoosh Venturesista, julkistaa aikovansa sijoittaa seuraavan puolentoista vuoden aikana 15–18 startup-yritykseen, joista toivottavasti monia Pirkanmaalta.

”Sijoitusohjelmamme nimi on ZIP, Zoosh Investment Partnership, ja tarkoituksenamme on tarjota sekä ns. pre-seed- sekä seed-rahoitusta aivan aloittaville yrityksille sekä riskirahoitusta hieman pidemmälle päässeille.” kuvailee Zoosh Groupin Managing Partner Kimmo Arppe .

Zoosh Ventures rahoittaa pääasiassa yritysmaailmaa palvelevia B-to-B-teknologiayrityksiä, joiden toiminnan pääpaino on SaaS- ja pilvipalveluissa.

”Portfoliossamme on jo niin konenäkö-, urheilu-, kuin viihdealankin sovelluksia, joita yhdistää skaalautuvuus erilaisille markkinoille”, kertoo Arppe. ”Emme etsi uutta Facebookia, vaan tiimejä, joilla on alansa ymmärrystä ja joille voimme tarjota tukea niin kaupallistamisen kuin teknologian suhteen.”

Sijoitustoiminnan kanssa käsi kädessä toimii Zoosh Digital, joka syntyi startup-yritysten kanssa käytettyjen omien työkalujen kaupallistamisesta. Jo 30 henkeä Irlannissa sekä Unkarissa työllistävä palveluiden tuottaja aikoo nyt tehdä Tampereesta paikallisen tuotekehityksensä keskuksen.

”Suunnitelmissa on aluksi palkata 10–15 ohjelmistoammattilaista tänä vuonna , pääasiassa cloud- ja web-osaajia, myöhemmin myös muuta osaamista”, ilmoittaa Juha Autio, Zoosh Digitalin Suomen toimitusjohtaja. ”Tarjolla on monialaisia ja kansainvälisiä tehtäviä, toisaalta palveluliiketoimintaa isoille asiakkaillemme ja toisaalta nykyisiä ja tulevia startup-asiakkaitamme tukevia teknologisia ratkaisuja.”

Tampere on luonteva paikka niin startup-yritysten kuin IT-osaajienkin löytämiseen. ”Moni teknologiayritys on ponnistanut Tampereelta ulkomaille”, Kimmo Arppe kertoo. ”Nyt toimitaan päinvastoin. Tampere on vetovoimainen paikka ulkomailta päin katsottuna.”

Zoosh Groupin edustajat ja muut Startup Meetup -tapahtuman puhujat pääsevät ääneen 14.2. Tribe Tampereen tiloissa osoitteessa Pinninkatu 47. Tapahtumaan ilmoittaudutaan Meetup sivulla Startup Tampere -ryhmän kautta, ja ovet aukeavat klo 17. Paikalle odotetaan niin startupeja kuin sijoittajiakin. ”Etsimme aina co-investor-kumppaneita”, Kimmo lisää. ”Zoosh Ventures tarjoaa paikallisille sijoittajille kanavan päästä keskusteluyhteyteen suuremman eurooppalaisen sijoittajaringin kanssa.”