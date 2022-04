Jälleen uusi yhteys Eurooppaan: Tampere-Pirkkalasta lennetään kesällä myös Amsterdamiin

Lentoyhtiö airBaltic vahvistaa kotikenttäänsä Tampereella uudella suoralla lentoyhteydellä Amsterdamiin. Lennot suosittuun matkailukaupunkiin alkavat 1.6. ja ne ovat varattavissa jo nyt. Lentopäivät ovat keskiviikko ja sunnuntai.

– Tämä on valtavan hieno avaus meille, sillä Amsterdam on yhteyksiltään Euroopan merkittävin lentoliikenteen keskittymä. Aktiivinen lentokenttä on elintärkeä sekä seudun, että koko keskisen Suomen yrityksille. Amsterdam täydentää Tampereen globaalia saavutettavuutta lisäämällä yhteydet nyt myös KLM/AirFrance-reittiverkostoon olemassa olevien Lufthansan ja SAS:n verkostojen lisäksi, sanoo Business Tampereen ja Visit Tampereen toimitusjohtaja Harri Airaksinen.

– Uusi yhteys Amsterdamiin on loistava lisä airBalticin reittivalikoimaan ja erityisesti kesäkaudella se on myös erinomainen kaupunkilomakohde kesälomaansa viettäville, lentoliikenteen erityisasiantuntija Marja Aalto Visit Tampereesta toteaa.