Jem Calderin esikoisteos Palkitsemisjärjestelmä nivoo terävästi yhteen sukupolvikokemuksen yksinäisyydestä ja rakkauden etsimisestä sovellusten verkossa

Julia on aloittanut puhtaalta pöydältä uudessa työssään trendikkäässä ravintolassa ja ajautuu suhteeseen pomonsa kanssa. Nick yrittää keskittyä kirjoittamaan mutta on jumissa tylsässä toimistotyössä. Kirjan tarinoiden hahmot ovat eksyksissä oman elämänsä suunnan kanssa, ja yrittävät löytää jotain uutta ja jännittävää siinä kuitenkaan aina onnistumatta. Pitäisikö tietyssä iässä olla jo saavuttanut asioita ja onko säälittävää, jos ei olekaan?

Palkitsemisjärjestelmä on kokoelma hyperajankohtaisia ja raikkaita tarinoita yksinäisyydestä ja rakkaudesta, sukupolvesta käännekohdassa, Zoomin ja lockdownien verkossa.

”Palkitsemisjärjestelmä on riemastuttava ja kaunis kirja poikkeuksellisen lahjakkaalta kirjoittajalta. Lukiessani näitä tarinoita huomasin ajattelevani uudella ja erilaisella tavalla nykyaikaista elämää.” – Sally Rooney

Brittiläinen Jem Calder (s. 1991) on kirjailijalupaus, jonka tekstejä on julkaistu aiemmin Grantassa ja kirjallisuuslehti The Stinging Flyssa. Palkitsemisjärjestelmä on hänen ensimmäinen kirjansa. Teoksen on suomentanut Aleksi Milonoff.