Joensuussa Suomen ensimmäinen yleishyödyllisen toimijan mukaan nimetty jalkapallohalli

Joensuussa tehdään poikkeuksellinen sponsorointiteko, kun Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO) lahjoittaa Rantakylän Liikuntahallin nimen Hope ry:lle. Vuodet 2023–2027 halli on nimeltään Joensuu Hope Areena.

– Joensuu Hope Areena on tietojemme mukaan Suomen ensimmäinen jalkapallohalli, joka on nimetty yhteiskuntavastuullisen toimijan mukaan. Tämä on aivan erinomainen päänavaus. Uudet avaukset ovat erityisen tärkeitä aikana, jolloin pandemian ja energiakriisin vuoksi lasten sekä nuorten harrastusmahdollisuudet ovat olleet osin uhattuina. On hienoa, että PKO kantaa yhteiskuntavastuuta tukemalla paikallisten jalkapalloilijoiden harrastusmahdollisuuksia hallin nimikkotukijana sekä samalla edistää hyväntekeväisyyttä antamalla hallin nimen Hope ry:n käyttöön, Suomen Palloliiton apulaispääsihteeri Timo Huttunen sanoo.

Halli sijaitsee Joensuun Rantakylässä, Pataluodonkadulla, osoitteessa Pataluodonkatu 11.

Joensuu Hope Areena on urheilu- ja liikuntahalli, joka sisältää täysimittaisen jalkapallokentän,

4 juoksusuoraa ja kuntoilunurkkauksen. Hallin toimintaa pyörittää Rantakylän Liikuntahalli Oy, jonka omistavat paikalliset jalkapalloseurat JIPPO, JIPPO-juniorit ja FC Hertta.

– Olemme hyvin otettuja, että Hope-nimi näkyy hallissa, jossa pohjoiskarjalaiset lapset ja nuoret harrastavat liikuntaa päivittäin. Lämmin kiitos PKO:lle kun edistätte tällä tavoin Hopen hyväntekeväisyystyötä. Suuret kiitokset myös Jipolle vuosien yhteistyöstä, joka saa nyt uuden muodon halliyhteistyön myötä, Joensuun Hope ry:n tiiminvetäjä Sanna Räsänen sanoo.

– Hope Areena on nimenä osuva myös siksi, että halli on viikoittain täynnä niin jalkapallokentillä kuin muillakin elämän osa-alueilla eteenpäin meneviä nuoria tulevaisuuden toivoja. Olen iloinen, että hallin nimi lisää yhteiskuntavastuullisen järjestön tunnettuutta. Hope ry tekee erittäin tärkeää hyväntekeväisyystyötä alueemme vähävaraisten perheiden hyväksi. Kiitos PKO:lle ymmärryksestä toteuttaa yhteiskuntavastuuta tavalla, jolla me kaikki voimme tehdä yhteistä hyvää!, JIPPO Joensuun myynti- ja markkinointijohtaja sekä Rantakylän Liikuntahalli Oy:n toimitusjohtaja Timo Tahvanainen sanoo.

Liikuntahallin nimenkäyttöoikeus arvottiin hallin nimikkotukijoiden kesken.



– Kun kuulimme voittaneemme hallin nimen käyttöömme, meille oli heti selvää, että oman liiketoiminnan näkyvyyden edistämisen sijaan haluamme arvomme mukaisesti tehdä yhteistä hyvää. PKO:n perustehtävä eli missio on tehdä Pohjois-Karjalasta entistä parempi paikka elää. Liikuntahallin nimen lahjoittaminen Hope ry:lle on käytännön teko, jolla toteutamme tuota perustehtäväämme. Hope ry ja jalkapalloseurat JIPPO ja FC Hertta edistävät kaikki hienolla tavalla Joensuun seudun lasten, nuorten sekä perheiden hyvinvointia, joten on ilo olla tukemassa tätä työtä, PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä sanoo.



– Yhteistyössä Rantakylän Liikuntahalli Oy:n ja Hope ry:n kanssa tulemme järjestämään halliin keräyspisteen, johon halukkaat voivat lahjoittaa harrastusvälineitä ja esimerkiksi vaatteita. Näin voimme myös konkreettisesti auttaa vähävaraisia perheitä, joille Hope ry jakaa lahjoitetut tuotteet, PKO:n viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Petri Vähä sanoo.