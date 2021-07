Jos kunnan rokotetilanne sallii, Pirkanmaalla voidaan aikaistaa koronarokotuksen toista annosta – toistaiseksi mahdollista vain harvoissa kunnissa

Jaa

Pirkanmaalla voidaan antaa koronarokotuksen toinen annos kahdeksan viikon kuluttua ensimmäisestä, jos kunnan rokotetilanne sallii. Näin linjasi Pirkanmaan koronarokotusten koordinaatioryhmä torstaina 22.7.2021. Toistaiseksi aikaistaminen onnistuu vain yksittäisissä kunnissa.

THL:n mukaan mRNA-rokotteiden annosten väli on 12 viikkoa ja AstraZenecan rokotteen annosväli 8–12 viikkoa. Paikallisen harkinnan perusteella mRNA-rokotteiden annosväli voidaan kuitenkin lyhentää kahdeksaan viikkoon, jos rokotesaatavuus on hyvä.

Jotkut Pirkanmaan kunnat ovat ilmoittaneet, että ensimmäiseen rokotukseen tulevien määrät ovat vähentyneet ja rokotteita uhkaa jäädä käyttämättä. Mikäli kunnassa on vapaita rokotusaikoja ja rokotteita, tehosterokotuksen ajankohtaa voidaan aikaistaa niin, että toisen rokotteen saa aikaisintaan kahdeksan viikon kuluttua ensimmäisestä.

Valtaosassa Pirkanmaan kunnista rokotevälin tiivistäminen ei kuitenkaan ole tällä hetkellä mahdollista, koska niissä ei ole ylimääräisiä rokotteita tai vapaita aikoja.

Kuntien tilanteissa on eroja, ja rokotetilanne saattaa muuttua nopeastikin. Kunnat tiedottavat asiasta itse ja julkaisevat lähiaikoina omissa kanavissaan tietoa tilanteesta.

Seuraa ohjeita kotikuntasi verkkosivuilta. Kuntien rokotusajanvarauspuhelimet ovat ruuhkautuneet, joten suoria puhelintiedusteluja aikojen siirrosta pitää välttää.

Rokotteista apua hankaloituneeseen koronatilanteeseen

Pirkanmaan koronatilanne etenee huonompaan suuntaan. Vaikeiden tautien määrä ja sairaalahoidon tarve todennäköisesti lisääntyvät tartuntamäärien kasvaessa.

Tällä hetkellä Suomessa tehohoidossa olevista koronapotilaista yli puolet on alle 50-vuotiaita. Tämä heijastaa osittain nuorempien ikäryhmien puutteellista rokotustilannetta.

Kaikkien 16 vuotta täyttäneiden, jotka eivät vielä ole saaneet ensimmäistä rokotustaan, kannattaa pikimmiten varata aika. Myös 12–15-vuotiaiden riskiryhmiin kuuluvien rokotukset ovat käynnissä.

– Tällä hetkellä noin 94 prosentilla Pirkanmaalla tartunnan saaneista on puutteellinen rokotussuoja. Tämä korostaa rokotuksen merkitystä. Meillä on tarjolla tehokkaita rokotteita, jotka tehoavat myös varianttiviruksiin. Reilu puolet nuorista aikuisista on ottanut ensimmäisen rokotuksen, ja kannustan lämpimästi loppujakin hakemaan rokotuksen mahdollisimman pian, sanoo Taysin infektioyksikön apulaisylilääkäri Reetta Huttunen.

– Rokote turvaa sekä rokotettavaa että hänen lähipiiriään. Tällä hetkellä keskustellaan paljon koronan pitkäaikaishaitoista. Rokote suojaa myös niiltä, sillä pitkäaikaishaittoja ei tule, jos tautiin ei sairastu.