Joulunaika on vuokranantajalle oiva tilaisuus muistaa asiakastaan

Vuodenvaihteessa yritykset ovat perinteisesti muistaneet työntekijöitään ja asiakkaitaan esimerkiksi erilaisin joulutervehdyksin. Myös vuokranantajalle vuodenvaihde on oiva tilaisuus kiittää vuokralaista onnistuneesta vuokrasuhteesta.

Monilla alueilla vuokramarkkinoille on syntynyt viime vuosina paljon uutta tarjontaa. Asuntomarkkinoiden toimivuuden kannalta tämä on hyvä asia. Yksittäisen vuokranantajan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa kannattaa panostaa yhä enemmän hyvien vuokralaisten viihtyvyyteen ja vuokrasuhteeseen.

”Vuokranantajana toimiminen on ennen kaikkea asiakaspalvelutehtävä. Onnellinen asukas pitää myös todennäköisemmin hyvää huolta kodistaan ja ongelmatilanteetkin ratkeavat sopuisammin”, sanoo Suomen Vuokranantajat ry:n viestintä- ja kehittämispäällikkö Liina Länsiluoto.

“Mahdollisuus luoda hyvä, henkilökohtainen suhde asiakkaaseen on yksityisen vuokranantajan iso kilpailuvaltti. Yksityinen vuokranantaja tuntee vuokralaisensa henkilökohtaisesti ja pystyy usein myös joustamaan tämän tarpeiden mukaan. Pieni joulumuistaminen on hyvä tapa viestiä vuokralaiselle, että häntä arvostetaan”, Länsiluoto vinkkaa.

Arvoltaan pienet, korkeintaan muutaman kymmenen euron arvoiset joulumuistamiset voidaan lisäksi vähentää vuokratulojen verotuksessa vuokraustoiminnan kuluina.

”Tietoomme on tullut tapauksia, joissa verottaja ei ole hyväksynyt hyvin pienimuotoisten joululahjojen kustannuksia vähennettäväksi vuokratulojen verotuksessa. Tällainen verottajan päätös on nähdäksemme lainvastainen. Asiakastyytyväisyyden ylläpitäminen esimerkiksi pienillä vuosittaisilla muistamisilla on verrattavissa mihin tahansa markkinointiin ja siten niistä aiheutuvat kulut ovat luonnollisesti pääomatulojen hankkimisesta aiheutuneita vähennyskelpoisia kuluja”, linjaa yhdistyksen päälakimies Tarik Ahsanullah.

Suomen Vuokranantajat ry toivottaa kaikille vuokranantajille ja vuokralaisille rauhallista joulun aikaa ja menestyksekästä tulevaa vuosikymmentä!