Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, lokakuu 2022

Työttömiä lokakuussa kuusi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin

Kaakkois­-Suomessa oli lokakuun 2022 lopussa 12982 työtöntä työnhakijaa. Työttömiä on 827 (-6 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kymenlaaksossa työttömiä oli 7339, mikä on 637 henkilöä (-8 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Etelä-Karjalassa työttömien määrä oli 5643, mikä on 190 henkilöä (-3 %) vähemmän kuin viime vuoden lokakuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Kaakkois­-Suomessa 10,1 prosenttia. Kymenlaaksossa osuus oli 10,2 % ja Etelä-Karjalassa 10,1 %. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli lokakuussa 8,8 prosenttia. Kaakkois-Suomessa kunnittain tarkasteltuna korkein työttömyysaste oli Imatralla (12,6 %) ja matalin Lemillä (7,1 %).

Työttömistä työnhakijoista Kaakkois­-Suomessa oli kokoaikaisesti lomautettuja 595 eli viisi prosenttia kaikista työttömistä. Lomautettujen määrä laski edellisvuoden lokakuusta (-288 henkilöä, -33 %).

Ulkomaalaisten työttömien määrä on noussut vuodentakaisesta, mitä selittää edelleen työnhakijoiksi ilmoittautuneiden ukrainalaisten määrän kasvu. Työttömiä ukrainalaisia oli lokakuussa Kaakossa 158. Syyskuusta ukrainalaisten työttömien määrä on laskenut, sillä työttömiä on siirtynyt etenkin koulutukseen. Koulutuksessa ukrainalaisia työnhakijoita oli 180.

Työttömien määrä laski kaikissa Kaakkois­-Suomen seutukunnissa

Työttömien määrä oli lokakuussa vuodentakaiseen verrattuna pienempi kaikissa seutukunnissa. Eniten työttömien määrä laski Kouvolan seudulla (-341 henkilöä, -9 %).

Työttömien määrä laski edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikissa kaakkoissuomalaisissa kunnissa. Määrällisesti lasku oli suurinta Kouvolassa (-341 henkilöä). Suhteellisesti työttömien määrä laski eniten Miehikkälässä (-16 %).

Nuorisotyöttömyys laski yhä viime vuodesta kokonaistyöttömyyttä enemmän

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli lokakuun lopussa Kaakkois­-Suomessa 1324, mikä on 7 prosenttia (­-94 henkilöä) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 25­-vuotiaiden työttömien määrä laski kaikissa muissa kaakkoissuomalaisissa seutukunnissa paitsi Lappeenrannan seudulla.

Yli 50-­vuotiaita oli Kaakkois-­Suomessa työttömänä 11 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden työttömyys laski eniten

Työttömien määrä laski edellisvuodesta melkein kaikissa ammattiryhmissä. Eniten väheni rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden työttömyys. Myös palvelu- ja myyntityöntekijöiden ryhmässä oli reilusti vähemmän työttömiä.

Työttömien määrä laski Kaakkois­-Suomessa edellisen vuoden lokakuuhun verrattuna lähes kaikilla koulutusasteilla. Määrällisesti eniten laski toisen asteen tutkinnon suorittaneiden työttömyys, ja suhteellisesti suurinta lasku oli alemman perusasteen suorittaneilla.

Pitkäaikaistyöttömyys yhä selvässä laskussa viime vuodesta

Kaakkois­-Suomessa oli lokakuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä 3775, mikä on 18 prosenttia (-851 henkilöä) vähemmän kuin vuoden 2021 lokakuussa. Pitkäaikaistyöttömyys väheni koko alueella – määrällisesti eniten Kouvolan seudulla (-365 henkilöä, -28 %. Eniten pitkäaikaistyöttömiä on Kotka-Haminan seutukunnassa.

Kaikista alueen työttömistä pitkäaikaistyöttömiä oli 29 prosenttia. Koko maassa osuus oli 38 prosenttia.

Uusia avoimia työpaikkoja vähemmän kuin vuosi sitten

Kaakkois­-Suomen työ-­ ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun aikana avoinna 2022 uutta työpaikkaa. Uusia paikkoja oli 14 prosenttia vähemmän (-336 kpl) kuin vuosi sitten.

Työpaikkoja oli vuodentakaista vähemmän kaikissa muissa Kaakkois-­Suomen seutukunnissa paitsi Imatran seudulla. Eniten työpaikkojen määrä väheni Kouvolan seudulla (-189 kpl, -24 %).

Avoimien työpaikkojen määrä nousi edellisvuodesta eniten toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden ja muiden työntekijöiden ammattiryhmissä. Eniten laskua oli palvelu- ja myyntityöntekijöille sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöille ilmoitetuissa paikoissa.

Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin myyjille, kodinhoitajille, lähihoitajille, sairaanhoitajille, toimisto- ja laitossiivoojille.

Uusista avoimista työpaikoista 83 prosenttia oli yrityksissä.

Palveluissa olevia vähemmän kuin viime vuonna

Lokakuun lopussa Kaakkois­-Suomessa oli aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä 6499 henkilöä (-4 %). Aktivointiaste oli 33 prosenttia.

Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli lokakuussa noin 19500. Määrä on reilut 1000 henkilöä pienempi kuin vuotta aikaisemmin.

Palkkatuella työllistettyjä oli lokakuun lopussa yhteensä 1954 henkilöä. Määrä nousi viime vuodesta (+ 7 %, +126 henkilöä). Enemmistö työllistetyistä (66 %) oli yksityisen sektorin töissä.

Työvoimakoulutuksessa tai omaehtoisessa koulutuksessa oli yhteensä 2548 henkilöä. Palveluista muiden paitsi vuorotteluvapaasijaisuuksien ja työ- ja koulutuskokeiluiden osallistujamäärät laskivat.