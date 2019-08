Kalajärven lähipalvelukeskus kehittyy palvelutoriksi

Opinmäen kirjaston nimi vaihtuu 12.8. alkaen Suurpellon kirjastoksi, ja kirjaston toimintaa kehitetään paremmin alueen koko asujaimiston tarpeita vastaavaksi 6.8.2019 09:00:00 EEST | Tiedote

​Opinmäen kirjastoa on kevään ja kesän 2019 aikana kehitetty paremmin alueen asukkaiden tarpeita ja toiveita vastaavaksi. Moni asia muuttuu: aikuisten kokoelma kasvaa, joitakin tilamuutoksia on tehty, ja omatoimijärjestelmän aukiolo yhtenäistetään vastaamaan muiden Espoon omatoimikirjastojen käytäntöjä. Kirjaston nimi on 12.8. alkaen Suurpellon kirjasto (Storåkerns bibliotek, Suurpelto Library).