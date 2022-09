Kangasalla Kaivannon sairaalan ympäristössä harjoitellaan suuronnettomuutta 29. syyskuuta

Kutsu medialle: tutustumiskierros Tays Psykiatrian työmaalla 29.9. klo 12-12.45 12.9.2022 11:13:27 EEST | Kutsu

Kutsu medialle: tutustumiskierros Tays Psykiatrian työmaalla 29.9. klo 12-12.45 Kutsumme mediaa kurkistamaan tuleviin Tays Psykiatrian tiloihin ja kuulemaan, millaista psykiatrinen hoito siellä tulee olemaan. Rakennus otetaan käyttöön vuoden 2024 alussa. Tays Psykiatrian uusia tiloja alettiin rakentaa Tays Keskusairaalan alueelle, potilashotellin taakse vuonna 2020. Rakentaminen on edennyt aikataulussaan ja toiminta uusissa tiloissa käynnistyy vuoden 2024 alussa. Rakennukseen sijoittuvat mm. aikuispsykiatrian osastot, poliklinikat, monitoimitiloja, henkilökunnan työtilat sekä pysäköintitilaa. Rakennuksen kokonaispinta-ala tulee olemaan 29 000 m2 ja kustannusarvio 97,5 M€. Uuden rakennuksen myötä Tays Pitkäniemen tilat jäävät pois käytöstä. Suurinta osa psykiatrisista potilaista hoidetaan avohoidossa. Osastolla olevien potilaiden keskimääräinen hoitoaika on 25 vrk. Sairaansijoja on yhteensä 184, ja suurin osa potilashuoneista on yhden hengen huoneita. Rakennus muodostuu osastosiivistä j