Kansalaisten oma vastuu korostuu nyt koronan torjunnassa

Koronaepidemian tilanne on kehittynyt Pirkanmaalla huonompaan suuntaan mutta tartuntojen määrän kasvu on pysynyt silti maltillisena. Koronan ilmaantuvuus kahden viime viikon ajalta on noussut ja oli viime viikon päättyessä 32 tapausta 100 000 asukasta kohden. Viime viikon aikana positiivisten osuus Fimlabissa testatuista oli 1,5 prosenttia.

Huolimatta yhteiskunnan asteittaisesta avautumisesta maskit, turvavälit, käsi- ja yskimishygienia sekä testaus ovat erittäin tarpeellisia. – Näiden merkitys kasvaa nyt, koska avautuva yhteiskunta antaa kansalaisille entistä suurempaa vastuuta. On meidän jokaisen vastuulla, millaisissa oloissa kesänviettomme jatkuu, toteaa apulaisylilääkäri Janne Laine Taysista.



Laine muistuttaa, että koronatartunnan voi edelleen saada, vaikka olisi rokotettukin. Kaksi rokotetta suojaa parhaiten taudin vakavalta muodolta. – On tärkeää, että kaikki joille rokotetta tarjotaan, ottavat molemmat annokset vuorollaan. Laajan rokotuskattavuuden avulla yhteiskunnan siirtymistä kohti normaalioloja voidaan turvallisesti jatkaa. EM-matkailusta 42 tartuntaa ja 19 jatkotartuntaa Viime viikolla Pirkanmaalla todettiin 98 koronatartuntaa. Tapauksista saatiin jäljitettyä 81:n tartunnan lähde eli 83 prosenttia. Lähes joka viides tartunta oli ulkomailta, yhteensä 18. Ulkomaisten tartuntojen osuus on kuitenkin vähentynyt yli puoleen edellisviikosta, pääasiassa EM-jalkapalloturisteilla todettujen tartuntojen vähenemisen vuoksi. Tähän mennessä jalkapallon EM-matkailuun liitettyjä tartuntoja on todettu 42. Lisäksi on todettu 19 näihin liittyvää jatkotartuntaa. Jäljitetyistä tartunnanlähteistä merkittävin oli yksityiset kokoontumiset ja yleisötapahtumat, joista tuli 23 tartuntaa. Oman perheen tai talouden sisällä saatuja tartuntoja kertyi 22. Liikennevälineisiin yhdistettiin seitsemän tartuntaa. Työpaikoilla ja harrastuksissa tuli vain yksittäisiä tartuntoja, päiväkodeissa ei yhtään. Suurin osa viime viikon tartunnoista todettiin 20-39 -vuotiailla. Yli puolet kaikista tartunnoista oli 20-29 -vuotiailla. Viime viikolla Pirkanmaalla asetettiin karanteeniin lähes 600 henkilöä. Luku on puolitoistakertainen edellisviikkoon verrattuna. Nousua selittää tartunnan saaneiden lukumäärän kasvun lisäksi erilaisten kokoontumisten lisääntyminen. Nykytilanteessa koronatartunnan saanut on usein tavannut aikaisempaa enemmän muita ihmisiä ennen kuin on tietoinen tartunnastaan.

