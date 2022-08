Kansalaistorin Fan Festivalilla pääsee jalkapallon UEFA Super Cup -ottelutunnelmaan

Jalkapallotunnelmaan voi mainiosti päästä Kansalaistorin UEFA Super Cup Fan Festivalilla 9.–10.8. Fan Festivalille on vapaa pääsy ja se on avoinna tiistaina 9.8. klo 11–20 ja keskiviikkona 10.8. klo 11–01.

Kansalaistorilla voi seurata UEFA Super Cup -ottelun ja ihailla mestaruuspokaaleja

Fan Festivalin ohjelman keskeisin osa on itseoikeutetusti Super Cupin finaaliottelu, jota voi seurata Fan Festival -alueella keskiviikkona klo 22 alkaen. Lisäksi Kansalaistorilla ovat esillä UEFA Super Cupin, Mestareiden liigan ja Eurooppa-liigan voittopokaalit keskiviikkoiltaan asti, jolloin ne lähtevät Olympiastadionille klo 19 jälkeen. Pokaalit saapuvat Fan Festivalille tiistaina 9.8. klo 11 jälkeen. Niitä saattavat juhlallisesti Suomen jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva, entinen maajoukkuepelaaja Petri Pasanen sekä Helsingin apulaispormestari Paavo Arhinmäki. Sen jälkeen tarjolla on mainio mahdollisuus esimerkiksi kuvauttaa itsensä näiden himoittujen pokaalien kanssa.

Fan Festival täyttää Kansalaistorin myös livemusiikilla ja jalkapalloaiheisilla aktiviteeteilla. Livemusiikista vastaa tiistaina UEFA Fan Festival House Band ja keskiviikkona Anna Abreu. Lisäksi itse ottelun puoliajalla esiintyy Darude. Festivaalialueella on luvassa myös muun muassa jalkapallotennistä ja freestyle futaajia opettamassa kikkoja. Keskiviikkona Fan Festivalissa voi myös virittää äänet ottelua varten kuntoon yhteislaulukaraokessa.

UEFA Super Cupissa kohtaavat hallitsevat Mestarien liigan ja Eurooppa-liigan voittajat

UEFA Super Cupia on pelattu vuodesta 1972 asti. Ottelu pelattiin aluksi perinteisesti aina Monacossa, mutta vuodesta 2013 alkaen sen isäntäkaupunki on vaihtunut vuosittain. Hallitseva UEFA Super Cup voittaja on lontoolainen Chelsea. Ottelu on loppuunmyyty. Paikalle otteluun tulee noin 32 000 katsojaa.

Tutustu tarkemmin UEFA Super Cupiin ja Fan Festivalin ohjelmaan Palloliiton sivuilla: https://www.palloliitto.fi/uefasupercup2022