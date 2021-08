Karanteenin lyhentämistä testauksella ei tällä hetkellä suositella Pirkanmaalla

Helle kuivattaa varsinkin ikäihmisiä – muistisairaat ja nesteenpoistolääkkeitä käyttävät erityisessä riskissä 15.7.2021 11:56:18 EEST | Tiedote

Taysin päivystykseen on viime viikkoina tullut kasvava määrä helteistä kärsineitä ikäihmisiä. Monilla elimistö on kuivunut ja osa heistä on tarvinnut suonensisäistä nesteytystä sairaalassa. Neuvoja ikäihmisen huolestuttavaan tilanteeseen saa omalta terveysasemalta tai päivystysavun numerosta 116117.