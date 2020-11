Kaupin alueella Tampereella testataan sähköpyöriä ratkaisemaan liityntäpysäköinnin haasteita

Jaa

Kaupin alueella on aloitettu sähköpyöräkokeilu, jossa alueella liikkuville tarjotaan mahdollisuus käyttää sähköpyöriä ilmaiseksi. Kokeilun tarkoituksena on tarjota helppo ja vaivaton tapa kulkea Linnainmaalta Kauppiin, jonne kuljetaan jo nyt paljon liityntäpysäköintialueiden kautta Niihamasta ja Hakametsästä. Usein viimeiset kilometrit on kuljettu jalkaisin tai omalla pyörällä, joka on jouduttu ottamaan mukaan.

Kuva: Laura Vanzo

- Liityntäpysäköintiä Niihamassa ja Hakametsässä käytetään jo nyt Kaupin alueelle kulkemiseen. Halusimme tuoda tähän uuden vaihtoehdon, johon yhdistyy myös vähähiilisen liikkumisen elementtinä pyöräily. Samalla saadaan kokemuksia pyöräilyvaihtoehdon kysynnästä talvikaudella, kertoo projektipäällikkö Jukka Reunavuori Business Tampereesta. Sähköpyörät ovat jo testattavissa Linnainmaalla Palvelussa on käytössä 20 yhteiskäyttöistä sähköavusteista polkupyörää, joiden käyttö on rajattu Linnainmaan ja Kaupin alueen väliseen kulkemiseen. Liityntäpysäköintipaikkana toimii Linnainmaan K-Citymarketin pysäköintialue. Palveluun kirjaudutaan mobiilisovelluksella, mistä on myös nähtävissä pyörien saatavuus. Sekä Linnainmaan että Kaupin päässä pyörille on varattu oma alue pysäköintiä ja säilytystä varten. - Linnainmaan K-Citymarket on aktiivinen liikekeskus lukuisine palveluineen. Nyt yhteistyössä kehitetty palvelu tarjoaa mahdollisuuden sujuvaan arkeen, kun työmatkalla on helppo asioida meillä ja samalla kulkea näppärästi esimerkiksi töihin Kauppiin, iloitsee K-Citymarket Linnainmaan tavaratalopäällikkö Jaakko Eerola. Kokeilun tavoitteena on selvittää tulevaisuuden tarpeet Kokeilun tavoite on tutkia Kaupin alueen liityntäpysäköinnin tarvetta ja samalla selvittää, olisiko vastaavalle palvelulle kysyntää myös tulevaisuudessa. Kokeilu toteutetaan yhteistyönä, jossa ovat mukana Rolan Oy, Kesko Oyj ja Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere. - Yrityksemme oli helppo lähteä kokeiluun mukaan. Yhteistyö on ollut sujuvaa ja näemme tässä mahdollisuuden myös tulevaisuuden liiketoiminnallemme, kertoo Aki Laiho, myynnistä ja yrityskehityksestä vastaava osakas Rolan Oy:sta. Hankkeen taustalla on 6Aika-hanke Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa, jonka tarkoituksena on kehittää Kaupin alueen liikennejärjestelyjä vähähiilisimmiksi. Tavoitteena on myös tehdä eri matkaketju-vaihtoehdoista niin houkuttelevia ja vaivattomia, että yhä useampi valitsisi niistä miettiessään kulkutapojaan kaupungissa. Palvelun saa käyttöönsä lataamalla FreeBike-sovelluksen sovelluskaupasta. AppStore: https://apps.apple.com/cz/app/freebike/id1241325286 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.homeport.freebike&hl=en_GB

Yhteyshenkilöt

Kuvat Kuva: Laura Vanzo Lataa

Linkit