Kaupunginhallituksen lausunto Aseman kouluista: Lähtökohtana on suojelun tutkiminen asemakaavaprosessin kautta

Uusi matkailuyhdistys rakenteilla Hyvinkäälle 7.1.2020 13:03:28 EET | Tiedote

Joukko hyvinkääläisiä matkailuyrityksiä on päättänyt perustaa uuden matkailuyhdistyksen. Tavoitteena on edistää alueellisten matkailuyritysten yhteistoimintaa ja lisätä Hyvinkään ja lähiseudun alueen kansallista ja kansainvälistä vetovoimaisuutta pitkäjänteisesti paikallisuutta korostaen. Yhdistyksen tarkoituksena on koordinoida, kehittää ja johtaa alueen matkailua kokonaisvaltaisesti kestävällä tavalla.