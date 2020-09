Hyvinkään kaupunginhallitus käsittelee ensi viikon kokouksessaan 14.9.2020 Sveitsin hiihtokeskuksen uuden yrittäjän kanssa tehtävää sopimusta, jonka voimin varmistetaan hiihtokeskuksen toiminnan jatkuminen ilman katkoksia.

Kaupunginhallitus käsittelee Sveitsin hiihtokeskuksen sopimusta – uusi yrittäjä valmis jatkamaan toimintaa

Hyvinkään kaupunginhallitus käsittelee ensi viikon kokouksessaan 14.9.2020 Sveitsin hiihtokeskuksen uuden yrittäjän kanssa tehtävää sopimusta, jonka voimin varmistetaan hiihtokeskuksen toiminnan jatkuminen ilman katkoksia. Kaupunki on neuvotellut Sveitsin hiihtokeskus Oy:n uuden omistajan kanssa laskettelukeskuksen vuokrasopimuksesta.

Hyvinkään kaupunki omistaa hiihtokeskuksen maa-alueet ja kaupunki on aktiivisesti mukana kehittämässä hiihtokeskusta. Sveitsin alueen kokonaiskehittämien on osa kaupungin strategiaa ja monipuolisen talviliikunnan tarjonnan ylläpitäminen on osa tätä työtä.

Vuosittain hiihtokeskuksessa on ollut noin 20 000 kävijää ja sijainti tuo Sveitsin hiihtokeskukseen harrastajia ja kilpailijoita myös lähialueelta mikä lisää kaupungin houkuttelevuutta. Hyvinkäällä on useita toimivia lasketteluun erikoistuneita seuroja, jotka käyttävät keskusta harjoittelu- ja kilpailutoimintaan.

