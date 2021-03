Kesänopeusrajoituksiin siirrytään tällä viikolla Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa

Kesänopeusrajoitusten vaihto aloitetaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa keskiviikkona 31.3.2021. Muuttuneet rajoitukset tulevat voimaan heti, kun nopeusrajoitusmerkit on vaihdettu. Talven ajaksi alennetut rajoitukset poistetaan koko maasta huhtikuun loppuun mennessä.

Kesäajan nopeusrajoitusperiaatteet

Moottoriteillä nopeusrajoitus nostetaan 120 kilometriin tunnissa lukuun ottamatta niitä tieosuuksia, joilla on pysyvästi alempi rajoitus. Tieosilla, joilla on vaihtuvat nopeusrajoitukset, kesänopeuksia on voitu käyttää valoisaan aikaan hyvissä keliolosuhteissa jo maaliskuun alusta alkaen syksyllä 2020 tehdyn päätöksen mukaisesti. Näillä osuuksilla nopeusrajoituksia säädellään sään, kelin ja liikennetilanteen mukaan ympäri vuoden.

Muilla pääteillä talven ajaksi 80 kilometriin tunnissa alennetut nopeusrajoitukset palautetaan 100 kilometriin tunnissa. Lisäksi muutamat talviajaksi alhaisemmille rajoituksille (60 km/h tai 70 km/h) alennetut lyhyet tieosuudet ja pistekohtaiset rajoitukset palautetaan 80 kilometriin tunnissa.

Aja vaihtelevissa kevätkeleissä olosuhteiden mukaan

Vaikka liikennemerkkeihin ilmestyy taas suurempia lukemia kuin talvella, voi turvallinen ajo edellyttää alempia nopeuksia kuin liikennemerkki sallisi.

Talven jälkeen monilla teillä on päällysteessä halkeamia ja muita vaurioita. Lisäksi keväällä ajokelit saattavat vaihdella nopeasti tienkohdittain ja vuorokaudenajoittain. Yölämpötilat laskevat vielä usein pakkasen puolelle, jolloin tienpinnat voivat jäätyä. Erityisesti yöllä ja aikaisin aamulla voi esiintyä mustaa jäätä, minkä vuoksi turvallinen ajonopeus voi olla huomattavasti alempi kuin liikennemerkissä osoitettu nopeusrajoitus.

Uuden tieliikennelain myötä oikea rengasvalinta on entistä enemmän kuljettajan vastuulla ja sidoksissa keliin. Talvirenkaita on käytettävä maaliskuun loppuun saakka, jos sää tai keli sitä edellyttää.

Kevät houkuttelee teille ja pientareille myös kävelijöitä, pyöräilijöitä ja mopoilijoita. Turvallinen ja toimiva liikenne onkin yhteispeliä liikennemuodosta riippumatta. Ennakoimalla tulevat liikennetilanteet, pitämällä riittävät turvavälit ja ottamalla toiset huomioon vältetään sekä vahinkoja että säästetään hermoja. Liikenteessä maalaisjärki ja lain noudattaminen edesauttavat matkan taittumista leppoisasti.