Keski-Suomen ELY-keskus palvelee korona-rajoitukset huomioiden

Jaa

Korona-epidemia on siirtänyt merkittävän osan ELY-keskuksen asiointipalveluista hoidettavaksi verkossa. Jo pitkään jatkunut palveluiden siirtäminen ajasta ja paikasta riippumattomaksi on edelleen nopeutunut ja uusia palvelukanavia on avattu. Viimeisin esimerkki tästä on helmikuun alussa avautunut ympäristöasioiden chat-palvelu.

− Korona-epidemian aikana olemme pystyneet tuottamaan asiakkaillemme suunnatut palvelut lähes normaalitilanteen tapaan. Merkittävin koronasta aiheutunut lisätyö on ollut yritysten tilanneanalyysi- ja kehittämisavustusten rahoitus- ja maksatustehtävät Länsi-Suomen alueella. Myös käyttämiemme palveluntuottajien suorituskyky on säilynyt korkealla tasolla, mikä näkyy esimerkiksi tiestön talvihoidon toteutuksessa, toteaa ylijohtaja Jukka Lehtinen. ELY-keskuksen henkilöstö siirtyi etätöihin viime vuoden maaliskuussa ja työpaikalla on työskennelty vain poikkeustapauksissa koronarajoitukset huomioiden. Jyväskylän siirryttyä epidemian leviämisvaiheeseen työpaikalla käynnit ja kaikenlaiset fyysiset kohtaamiset rajoitetaan minimiin. Poikkeustilanteen jatkuessa tapahtumia ja tilaisuuksia siirretään verkkoon. − Työmme vaikuttavuus syntyy alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa tehtävän tiiviin yhteistyön tuloksena. Henkilöstömme ja uskoakseni myös kumppaniemme henkilöstö on ottanut vuoden aikana todellisen digiloikan ja yhteydenpito on jatkunut tiiviinä, arvioi Lehtinen.

Avainsanat elinkeinotliikenneympäristö

Yhteyshenkilöt

Linkit