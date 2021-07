Jaa

Kesko suunnittelee suurta logistiikkakeskusta Hyvinkäälle

Hyvinkään kaupunki ja Kesko ovat allekirjoittaneet esisopimuksen ison logistiikkatontin luovuttamisesta Kesko Oyj:lle. Noin neljänkymmenen hehtaarin kokoiselle tontille kaavaillaan rakentamisen ja talotekniikan kaupan markkinajohtaja Onnisen uutta logistiikkakeskusta.

Hyvinkään keskeinen sijainti pohjoisella Uudellamaalla pääteiden varrella ja Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyydessä antaa hyvät edellytykset suuren mittakaavan logistiselle toiminnalle.

Hyvinkään kaupunginhallitus käsittelee asiaa kaupunginhallituksen ylimääräisessä kokouksessa maanantaina 26.7.2021, jonka jälkeen esisopimus viedään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

- Tontti sijaitsee tulevalla Kehätien yritysalueella. Alue on asemakaavoituksen alaisena ja tavoitteena on, että laadittava asemakaava mahdollistaisi alueelle noin 120 000 kerrosneliömetrin rakennusoikeuden toteuttamisen, sanoo asiaa Hyvinkään kaupungin puolesta valmistellut kaupungingeodeetti Marko Kankare.

Mikäli esisopimus hyväksytään Hyvinkään kaupunginvaltuustossa alkusyksystä, tehdään esisopimuksen mukainen tonttikauppa sen jälkeen, kun alueen asemakaavoitus on valmistunut.

- Olemme iloisia, että näin mittavaa hanketta suunnitellaan Hyvinkäälle. Hyvinkään kaupungin näkökulmasta suunnitteilla oleva hanke on erittäin hyvä askel kaupungin suuren mittaluokan yritystoiminnan saralla, arvioi vt. kaupunginjohtaja Pentti Halonen.

Hyvinkää on Uudenmaan viidenneksi suurin ja Suomen 23. suurin, lähes 47 000 asukkaan kasvava kaupunki, jolla on Uudenmaan kolmanneksi korkein työpaikkaomavaraisuus. Kaupungin kehittäminen ja rakentaminen on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä ja kaupungin keskeinen sijainti tarjoaa hyvät mahdollisuudet niin yritystoiminnalle kuin asumiselle. Hyvinkää on myös tunnettu panostuksistaan ympärivuotisiin kulttuuri- ja vapaa-ajanmahdollisuuksiin. Lue lisää www.hyvinkaa.fi ja www.visithyvinkaa.fi.

Onninen palvelee teknisen tukkukaupan yritysasiakkaita ja on Suomessa alansa markkinajohtaja. Onninen on osa K-ryhmän kansainvälistä rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialaa. Rakentamisen ja talotekniikan kauppa toimii seitsemässä maassa ja se työllistää yhdessä K-kauppiaiden kanssa kansainvälisesti noin 11 000 alan ammattilaista. Toimialan vähittäismyynti oli 5,4 miljardia euroa vuonna 2020. Lue lisää https://www.onninen.fi/yritys.