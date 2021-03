Kohtaamisia kannattaa Pirkanmaalla välttää

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueen koronatilanne on kehittynyt vaikeampaan suuntaan. Koronan ilmaantuvuus Pirkanmaalla on kuluneen kahden viikon ajalta 64 tapausta 100 000 asukasta kohden. Positiivisten osuus Fimlabissa tehdyistä testeistä oli 2,4 prosenttia viime viikon päättyessä.

Tartunnat on pystytty toistaiseksi jäljittämään entiseen tapaan. Pirkanmaa jatkaa kiihtymisvaiheessa vaikka sairaanhoitopiirin alueella on käytössä valtaosa leviämisvaiheen suosituksista.

Kohtaamiset minimiin

Aluehallintovirasto on 9.3. tehnyt päätöksen, jolla julkiset kokoontumiset on rajoitettu Pirkanmaalla kuuteen henkilöön. Aluehallintovirasto velvoittaa myös Pirkanmaan alueen yksityisiä ja julkisia yhteisöjä varmistamaan asiakastiloissaan, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan turvaväleillä välttää, asiakkailla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja että pintojen puhdistamista tehostetaan.

- Nyt on tärkeä arvioida jokaisen tapaamisen välttämättömyyttä. Kohtaamisia kannattaa välttää, jotta saamme tartuntojen määrän laskemaan myös Pirkanmaalla, toteaa Pirkanmaan pandemiaohjausryhmän puheenjohtaja, johtajaylilääkäri Juhani Sand.

Tartuntoja etenkin opiskelija-asuntolasta, harrastuksista ja työpaikoilta

Viime viikolla on 217 tartuntaa. Tartunnoista pystyttiin jäljittämään 79 prosenttia eli 172 tartuntaa. Kolmannes tartunnan saaneista oli jo edeltävästi karanteenissa. Suurin osa tartunnoista on peräisin Pirkanmaalta.

Tartunnoista 60 todettiin perhepiiristä tai samasta taloudesta. Nämä ovat jatkotartuntoja edellisten viikkojen tartuntoihin. Kaikkiaan 32 tapausta tuli opiskelija-asuntoloista ja 25 harrastuksista. Yhteensä 19 tartuntaa tuli seitsemältä eri työpaikalta. Ystävien tai tuttavien tapaamisista saatiin 18 tartuntaa. Kouluista tuli viisi tartuntaa ja ulkomailta kuusi. Yksittäisiä tapauksia todettiin yksityisistä juhlista, baarista ja liikennevälineestä.

Eniten tartuntoja todettiin 20-49 -vuotiailla. Pirkanmaalla ei todettu uusia muuntovirustapauksia kuluneen viikon aikana.