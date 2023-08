Koodikouluhanke etenee Pohjois-Savossa – Koodikoulun johtajaksi nimitetty Laura Nykänen

Pohjois-Savoon perustettavaan yksityiseen, yritysvetoiseen koodikouluun on palkattu avainhenkilöt. Koodikoulun johtajaksi on valittu KTM, YTM Laura Nykänen. Hän aloittaa tehtävässään 28.8.2023. Koodikoulun johtaja tulee johtamaan koodikoulun toimintaa ylös ajosta lähtien, vastaten koulun ja henkilöstön johtamisesta sekä toiminnan vakiinnuttamisesta. Nykänen on työskennellyt viimeiset viisi vuotta liikkeenjohdon konsulttina Talentreella. Hän on vetänyt innovaatio- ja strategiajohtamisen asiantuntijana monipuolisia liiketoiminnan kehittämisprojekteja ja yritysvalmennuksia valtakunnallisesti.

Koodikoulun johtaja Laura Nykänen.

"Hakijajoukko oli erittäin kovatasoinen. Nykäsen vahva työkokemus, laaja osaamistausta sekä syvä ymmärrys liiketoiminnasta luo erinomaisen pohjan koodikoulun kehitykselle. Hän on ollut mukana tekemässä suunnittelutyötä koodikoulun esiselvityshankkeessa ja osallistunut myös koulun liiketoimintasuunnitelman työstämiseen. Hänellä on selkeä näkemys siitä, mihin suuntaan koodikoulua lähdetään viemään," kommentoi Koodi / Sisu ry:n puheenjohtaja Anssi Lehikoinen. Uusi johtaja on vakuuttunut koodikoulun potentiaalista ja sen työelämälähtöisyydestä. ”Koodikoulu vastaa hyvin henkilökohtaista arvomaailmaani. Työelämälähtöiselle kouluttautumiselle on markkinassa valtava kysyntä. On innostavaa ja inspiroivaa päästää kehittämään vertaisoppimista Suomessa sekä luomaan uusia mahdollisuuksia niin yrityksille kuin alasta kiinnostuneille, ” kertoo Nykänen. ”Tavoitetason on oltava korkealla. Lähdemme rakentamaan koodikoulusta maailmanluokan menestystarinaa, joka herättää myös globaalien, tunnettujen brändien kiinnostuksen, ” hän jatkaa. Koodikoulun tiimi rakentuu monipuoliselle osaamiselle Koodikoulua Nykänen lähtee vetämään ”isosti ei ujosti” -mentaliteetilla. Tiimiinsä hän saa markkinointikoordinaattori Arto Holopaisen sekä tekninen koordinaattori Roosa Ritvasen. He tuovat tiimiin asiantuntemuksensa lisäksi rohkeaa asennetta ja määrätietoisuutta. Myöhemmin hakuun tulee operatiivinen johtaja sekä toinen tekninen koordinaattori. ”Valinnassa huomioimme paitsi hakijoiden osaamisen ja kokemuksen myös erityisesti tiimin dynamiikan tärkeyden. Halusimme vahvan tiimin, jossa virtaa positiivinen energia ja tiimin jäsenet tukevat toisiaan osaamisellaan," taustoittaa Lehikoinen. ”Roosa ja Arto ovat huipputyyppejä. Olen superinnoissani, että pääsen tekemään heidän kanssaan töitä. Uskon, että täydennämme toisiamme loistavasti ja kemiamme sopivat hyvin yhteen. Tästä tulee ikimuistoinen matka meille kaikille. On hienoa lähteä yhdessä sitoutuneen tiimin ja kumppaneiden kanssa viemään koodikoulua maailman kartalle. Kiitän Koodi / Sisu ry:n hallitusta luottamuksesta ja vahvasta tuesta jo tässä vaiheessa," kiittelee Nykänen. Opiskelijahaun valmistelut käynnistyvät Ensimmäisen opiskelijahaun on suunniteltu avautuvan syksyllä ja kaksivuotisen, maksuttoman koulutuksen on määrä alkaa vuonna 2024. Opiskelijoilta ei vaadita aiempaa osaamista tai tutkintoa. Vuositasolla tulevaisuudessa tavoitellaan 250 uuden ohjelmisto-osaajan kouluttamista. ”Haluamme houkutella tänne tulevaisuuden tekijöitä kaikkialta Suomesta sekä ulkomailta. Haemme maksuttomaan koodikouluun opiskelijoita mahdollisimman erilaisista taustoista, jotta saamme lisättyä ohjelmistoalan monimuotoisuutta. Opiskelijahaun aikataulu tarkentuu, kun pääsemme tiimin kanssa vauhtiin,” kertoo Nykänen. Yritykset koodikoulun kulmakivenä Koodikoulun taustalla toimii voittoa tavoittelematon Koodi / Sisu ry, jonka perustajajäseniin kuuluvat Istekki, Normet, KPY Novapolis, Kuopion alueen kauppakamari, Osuma Henkilöstöpalvelut, Ponsse sekä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä. Viimeisimpänä perustajajoukkoon liittyi OP Ryhmä. Perustajajäsenyyden rinnalla koodikoulu tarjoaa yrityksille erilaisia kumppanuuspaketteja. ”Toivotan lämpimästi yritykset ja organisaatiot mukaan koulumme toimintaan. Koodikoulu tuo yritykset ja tulevaisuuden osaajat lähemmäksi toisiaan rakentaen samalla kansainvälistä ja tiivistä IT-yhteisöä. Odotan innolla, että pääsen kohtaamaan yrityksiä ja kehittämään koodikoulua heidän kanssaan. Minuun voi olla rohkeasti yhteydessä. Tutustutaan ja jutellaan koodikoulun tarjoamista mahdollisuuksista,” kannustaa Nykänen. Palkatut henkilöt ovat Koodi / Sisu ry:n ensimmäisiä työntekijöitä. Henkilöt työskentelevät Koodi/Sisu - koodikoulu Pohjois-Savoon -hankkeelle. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 3,95 miljoonaa euroa, ja sitä rahoittaa 2,75 miljoonan euron edestä ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

