Koronaan sairastuneiden kontakteja selvitetään sähköisellä kyselyllä – nopeuttaa altistuneiden jäljittämistä

Koronatartunnan jäljittäminen on tärkeää epidemian hillitsemiseksi. Tähän saakka Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäljitystiimi on soittanut koronatartunnan saaneille henkilökohtaisesti ja kartoittanut, mistä potilas mahdollisesti on saanut tartunnan ja keitä muita virukselle on voinut altistua. Nyt asiakas voi täyttää koronajäljityskyselyn OmaTays-palvelussa.

Koronatartunnan jäljittäminen on tärkeää epidemian hillitsemiseksi. Tartuntojen jäljittäminen perustuu tartuntatautilakiin. Tähän saakka Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäljitystiimi on soittanut koronatartunnan saaneille henkilökohtaisesti ja kartoittanut, mistä potilas mahdollisesti on saanut tartunnan ja keitä muita virukselle on voinut altistua. Nyt asiakas voi täyttää koronajäljityskyselyn OmaTays-palvelussa. -Tartunnanjäljityksen onnistumisen kannalta tärkeää on saada oireiset henkilöt testattua mahdollisimman nopeasti, ja heidän kontaktinsa ja tartuntaketjunsa selvitettyä mahdollisimman laajasti ja pikaisesti. Tästä syystä samalla kuin testausta lisätään, tehostetaan jäljitystä keräämällä esitietoja valmiiksi, kertoo infektiolääkäri Ville Kaila. Koronatartunnan saaneiden tai tartuntaa epäilevien kannattaa täyttää kysely jo näytteenoton yhteydessä. -Kun näemme jäljityskyselyn vastaukset jo ennakkoon, se auttaa meitä priorisoimaan ne, joille soitamme välittömästi. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi havainnot massa-altistuksesta tai kun tartunnan saanut on terveyden- tai sosiaalihuollon ammattilainen. Osan yhteydenotoista hoitaa potilaan kotikunnan tartuntatautivastaava, kertoo Kaila. Jos henkilö todetaan testeissä negatiiviseksi, mutta hänellä tulee myöhemmin uusi tartuntaepäily, tulee kysely täyttää uudestaan. Näin saadaan juuri sitä ajanjaksoa koskeva mahdollinen altistuminen jäljitettyä. Kyselyllä kartoitetaan samat asiat, mitä jäljitystiimi on tähän asti tehnyt puhelimitse. Kyselyssä ei ole oireisiin liittyviä kysymyksiä, vaan siinä kysytään esimerkiksi millaisia lähikontakteja henkilöllä on ollut, asuuko samassa taloudessa muita henkilöitä ja keitä muita henkilö on tavannut. Kaikille tartunnan saaneille soitetaan jatkossakin henkilökohtaisesti riippumatta siitä, onko henkilö jo vastannut kyselyyn, mutta kyselyn täyttäminen ennakkoon tehostaa puhelinasiointia. Mikäli henkilön ei ole mahdollista täyttää kyselyä sähköisesti, tehdään kartoitus edelleen puhelimitse. OmaTays on Taysin sähköisen asioinnin palvelu, jolla on jo yli 45 000 käyttäjää. Palveluun kannattaa käydä päivittämässä omat yhteystiedot, vaikka ei olisikaan Taysin asiakas. Ajantasaiset yhteystiedot auttavat suuresti Taysin henkilökuntaa, jos tulee tarvetta ottaa yhteyttä.



www.omatays.fi Lisätietoja: Infektiolääkäri Ville Kaila, puh. 03 311 67945, ville.kaila@pshp.fi

Avainsanat koronaOmaTays

