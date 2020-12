Koronanyrkki: Koronasuosituksia noudatettava ikäihmisten ja riskiryhmien hengen suojelemiseksi

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin koronatilanne on edelleen kiihtymisvaiheessa. Pirkanmaalla koronaviruksen ilmaantuvuus kuluneiden kahden viikon perusteella on 74 per 100 000 asukasta. Positiivisten näytteiden prosenttiosuus Fimlabissa testatuista seitsemän vuorokauden ajalta on nyt viikon 49 ajalta 1,2 prosenttia. Jäljitys on onnistunut edelleen hyvin, sillä tartunnan lähde tiedettiin viime viikolla 73 prosentissa tapauksista.

Sairaalahoidon tarve Pirkanmaalla jatkaa kasvuaan. Toistaiseksi tehohoidon tarve on kuitenkin ollut vähäisempää kuin keväällä, mitä selittää osittain se, että vaikean koronataudin hoidosta tiedetään nyt enemmän kuin keväällä. Iäkkäimpien ikäluokkien osuus tartunnoista on edelleen kasvanut ja se näkyy myös sairaalahoidossa. Pandemiaohjausryhmä pitää välttämättömänä, että omaiset ja läheiset noudattavat annettuja suosituksia ja turvallisuusohjeita vieraillessaan ikäihmisten asumis- ja hoivayksiköissä eri puolilla Pirkanmaata. Tilanne on edelleen vakava, varsinkin, kun sairaalahoidon tarve näyttää edelleen kasvavan. – Ohjeita on syytä noudattaa nyt ikääntyneiden ihmisten hengen suojelemiseksi. Tämä on hyvä muistaa myös jouluna, kun ikäihmisiä käydään tervehtimässä, sanoo Pirkanmaan pandemiaohjausryhmän puheenjohtaja, johtajaylilääkäri Juhani Sand. Laajamittaiseen toisen asteen etäopetukseen ei ole toistaiseksi Pirkanmaalla tarvetta, koska siihen voidaan siirtyä myös tarvittaessa ryhmittäin tai yksiköittäin. Suurista ja paljon esillä olleista altistuneiden määristä huolimatta koulujen jatkotartuntoja on koko Suomessa todettu erittäin vähän. Pirkanmaallakaan koulut eivät ole merkittävässä roolissa epidemian ylläpitäjänä. Tartuntojen määrä on vähentynyt alle 20-vuotiailla verrattuna edelliseen viikkoon. – Olemme sulkeneet nuorilta nuorisotilat ja laajasti myös harrastustoiminnan, joten koululla on nyt nuorille iso merkitys sosiaalisessa kanssakäymisessä, pandemiaohjausryhmä tähdentää. Karanteenissa oli lähes kolmasosa Uusia tartuntoja todettiin viime viikolla yhteensä 192. Tällä hetkellä tartunnoista pääosa tulee Pirkanmaalta. Karanteenissa on ollut valmiiksi jo lähes kolmasosa sairastuneista. Tartuntoja tuli eniten omasta perhepiiristä. Perheisiin tartunnat ovat tulleet viime viikkojen tartunnanlähteistä, jotka olivat saman tyyppisiä kuin tälläkin viikolla. Työpaikoilta tuli 20 tapausta kymmeneltä eri työpaikalta. Sukulaisten ja ystävien tapaamisista tuli 16 tapausta. Baareista saatiin 14 tartuntaa kolmesta eri ravintolasta. Hoito- tai hoivayksiköstä saatiin 11 tartuntaa, yksityisistä juhlista 7, vapaa-ajan harrastuksista kolme. Kouluista tartunnan sai kaksi. Ulkomailta tuli yksi tartunta. Loput ovat yksittäisiä lähteitä. Katso Pirkanmaan alueelliset linjaukset ja suositukset

