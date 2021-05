Koronarokotukseen ensisijaisesti kotikunnassa eikä mökkipaikkakunnalla

Pirkanmaan koronatartuntatilanne ei ole kohentunut 27.4.2021 15:17:45 EEST | Tiedote

Pirkanmaan koronatilanne on jatkunut viime viikkojen tasolla ja sairaanhoitopiiri on edelleen leviämisvaiheessa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella koronan ilmaantuvuus on kuluneen kahden viikon ajalta 65 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Positiivisten osuus Fimlabissa testatuista on viime viikolta 2,5 prosenttia.