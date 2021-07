Koronatilanne hankaloitunut entisestään – tilanteen hillitsemiseksi tarvitaan lisää toimia

Jaa

Pirkanmaa pysyy edelleen kiihtymisvaiheessa, mutta leviämisvaiheeseen siirtyminen ei ole kaukana. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella koronan ilmaantuvuus on kuluneen kahden viikon ajalta 85 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden. Positiivisten osuus Fimlabissa testatuista on edeltävän viikon ajalta vajaat kolme prosenttia.

Koronatilanne on mennyt selkeästi huonompaan suuntaan jo muutaman viikon ajan, ja viime aikoina tartuntamäärien nousu on ollut jyrkkää. Myös sairaalahoidon tarve on lisääntynyt hieman.

Kiikkerä tilanne edellyttää kaikilta valppautta ja varovaisuutta. Tämän hetken tärkeimpiä tavoitteita on varmistaa terveydenhuollon kantokyky ja mahdollistaa koulujen turvallinen aloitus lähiopetuksena niin peruskoulussa kuin toisella asteella.

– Suosittelemme kaikille tapahtumanjärjestäjille, että erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa on vahva maskisuositus. Suosittelemme tätä myös ulkona järjestettävissä tilaisuuksissa, kuten kesäteattereissa. konserteissa ja festivaaleilla, sanoo johtajaylilääkäri Juhani Sand.

Aville esitetään rajoitustoimia

Tavoitteena on suunnata rajoitustoimet sinne, missä tartuntoja tulee tällä hetkellä eniten.

Pandemiaohjausryhmä esittää aluehallintovirastolle (avi) tartuntatautilain 58. pykälän mukaisia kokoontumisrajoituksia sillä lisäyksellä, että sisätiloissa edellytetään turvavälien toteutumista. Lopullisen päätöksen rajoitusten sisällöstä tekee avi lähipäivinä.

Pandemiaohjausryhmä suosittelee, että yksityisissä tilaisuuksissa noudatetaan soveltuvin osin vastaavia toimia kuin julkisissa.

Maskia suositellaan edelleen kaikille yli 12-vuotiaille kaikissa kohtaamisissa. Etätyösuositus on Pirkanmaan alueella voimassa elokuun loppuun asti. Suosituksen jatkotarvetta arvioidaan ensi viikolla.

Eniten tartuntoja 20–39-vuotiailla

Viime viikolla Pirkanmaalla todettiin 285 uutta koronatartuntaa. Tartunnan lähde saatiin selville 228 tapauksessa, eli 80 prosenttia tartunnoista jäljitettiin.

Eniten tartuntoja tuli ravintoloista, baareista ja yökerhoista: 23 prosenttia eli 65 tartuntaa. Määrä on kasvanut selvästi edelliseen viikkoon nähden.

Perhepiiristä samasta taloudesta saatiin 57 tartuntaa eli 20 prosenttia. Ulkomailta tuli 26 tartuntaa (9 prosenttia). Työpaikoilta saatiin 14 tartuntaa, tuttavien ja ystävien tapaamisista 11 tartuntaa ja yleisötapahtumista kahdeksan tartuntaa. Yksityisistä juhlista tuli viisi tartuntaa, kuten myös harrastuksista.

Erityisesti 20–39-vuotiaiden tartunnat ovat lisääntyneet, ja selkeästi eniten tartuntoja oli ikäryhmällä 20–29-vuotiaat.

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran viikon kuluttua 3.8.2021.