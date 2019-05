Kosmoksen syksyn 2019 kirjat on julkistettu

Kosmoksen syksyn 2019 kirjakatalogi on julkaistu. Syksyn katalogissa on taidokkaita esikoiskirjoja, feminististä runoutta ja erilaisia muotoja kokeilevia romaaneja. Tietokirjoissa käsitellään muun muassa misinformaatiota, lihan loppua ja luovuuden tulevaisuutta.

Kaunokirjat

Syksyn julkaisuissa jyräävät ainutlaatuiset esikoisromaanit. Tuomas Kokon Tosi kivat juhlat on kiusallisen mutta koskettavan tarkkanäköistä autofiktiota kaupunkilaisten elämästä, yksinäisyydestä, 30-vuotisjuhlista, KISS-collegepaidoista, Flow-rannekkeen piilottelusta vähävaraisten avustusjonossa, puhelinmyyjän salatauoista ja huonosta seksistä. Pontus Purokurun ensimmäinen fiktiivinen teos Römaani on kerronnan rajoja koomisesti kokeileva teos ystävyydestä, riittämättömyydestä ja rakkaudesta. Anni Saastamoisen Sirkka-esikoisromaanin kertoja on kirjojen sivuhahmo, huomaamaton naapuri ja työpaikan harmaa nainen, jonka yksityiselämästä ette tiedä mitään. Tämän kirjan myötä tiedätte ja hurmaannutte. Seidi Saikkosen Yvonnen talo on tiivistunnelmainen psykologinen romaani, joka kiertää lukijan mukaan pienen alppikaupungin merkilliseen tunnelmaan ja erikoiseen ihmissuhteeseen, joka pitää lukijan tiukasti otteessaan.

Syksyn katalogissa on myös kaksi runoteosta. Ihmisoikeusaktivisti Natalia Kallion She Needs Bigger Boots on kesyttämätön ja kiihkeä runokokoelma ja feministinen manifesti rakkaudesta, sorrosta, naisten vallankumouksesta ja liian pienistä saappaista. Aura Nurmen toimittamassa Voidaan puhua jossitellen -runoteoksessa eri taustoista tulevat nuoret kirjoittajat tarkastelevat elämäänsä kirjoittamalla. Toisille kaikki on helpompaa: hurmoksellista, ikuista kevättä. Toiset puolestaan kääntävät katseensa kevättaivaalle vankilan pihan aitojen sisäpuolella, jossa voi kulkea vain yhteen suuntaan.

Tietokirjat

Miten tunnistaa valeuutisen, infovaikuttamisen, manipuloinnin tai propagandan? Johanna Vehkoon Valheenpaljastajan käsikirja tarjoaa tietoa länsimaista demokratiaa rapauttavasta ilmiöstä ja konkreettisia keinoja sen tunnistamiseksi ja torjumiseksi.

Riina Mattilan Eloonjäämisoppi on paitsi omakohtainen tarina traumasta ja kasvamisesta myös tietokirja, joka tarjoaa konkreettista tietoa ja ohjeita traumasta toipuville ja ihmisille heidän lähellään.

Ruokatrendit tulevat ja menevät, mutta yksi on jatkanut kasvuaan vuodesta toiseen: kasvissyönti. Suvi Auvisen Lihan loppu etsii ratkaisuja aikamme kiireellisimpään kysymykseen: mitä syömme huomenna? Elina Innasen odotettu uusi Chocochilin arkiruokaa -keittokirja koostuu toivotuista 30 minuutin helpoista vegaanisista arkiruokaresepteistä, jotka on suunniteltu erityisesti kiireiseen arkeen ja maistumaan monenlaisille ruokailijoille.

Sakari Piipon Eräitä havaintoja Suomen poliittisesta järjestelmästä -kuvaessee paljastaa karulla ja liikuttavallakin tavalla, miten hauras on järjestelmä, jolle yhteiskuntamme perustuu. Kuvasarjoihin liittyvien esseiden kirjoittajat ovat Ville Blåfield, Vappu Kaarenoja ja Silvia Hosseini.

Henkka Hyppösen luovuuden tulevaisuutta käsittelevä Zero Latency on inspiroiva tietokirja, jota lukee kuin romaania. Hyppönen on haastatellut kirjaansa varten joukon huippunimiä Pixarin perustaja Ed Catmullista performanssitaiteilija Marina Abramovićiin.

