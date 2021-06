Kotimaiset lastenkirjauutuudet – Me Karhuset, Aika matka! ja Hirveä nälkä

Hannu Laakson kansainvälisesti palkitut luontokuvat ja faktatietoa sisältävä fiktiivinen kertomus avaavat metsän kuninkaiden elämää. Lapsiperheiden arkea käsittelevä uusi lastenkirjasarja alkaa ja kansainvälinen myyntimenestys "Ihme ilmat!" saa jatkoa.

Juuri ilmestynyt Me Karhuset kuvaa suloisen karhunpennun kasvua aikuiseksi ja auttaa ymmärtämään karhujen elämää. Kirjassa tieto, upeat valokuvat ja mukaansatempaava tarina yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla. Miten karhut valmistautuvat talviuneen? Miksi karhu kyhnyttää itseään puunrunkoa vasten? Mitä yhteistä on karhulla ja möröllä?

Helppolukuinen tarinallinen tietokirja sopii perheen pienimmille, kouluikäisille ja kaikille eläinten ystäville. Kirja seuraa karhun kasvua vauhdikkaista pentuajoista aikuisuuden kynnykselle.

KTM Hannu Laakso (s. 1963) on voittanut yli 100 kansainvälistä valokuvapalkintoa, ja yli 400 hänen kuvaansa on hyväksytty kansainvälisiin kilpailu­näyttelyihin noin kahdeksassakymmenessä eri maassa. Laakson seikkailulliset tarinat ja väkevät valokuvat auttavat vahvistamaan lasten luontosuhdetta ja lukuharrastusta. Hannu Laakson edellinen lasten tietokirja Me Kettuset ilmestyi vuonna 2020.

Rakastettujen lastenkirjojen tekijöiden Vuokko Hurmeen ja Noora Katon uusi kirjasarja käsittelee lapsiperheiden arkea lapsentajuisesti ja hauskasti, jännittävyyttä unohtamatta. Elokuussa ilmestyvä sarjan avausosa Hirveä Nälkä on ehdoton ääneen luettava kirja kaikille pikku ronkeleille. Runsas kuvitus ja ytimekkäät tekstit tekevät tutuiksi erilaiset ruoat, ruoka-aikojen nimet ja ateriarytmin.

16.8. ilmestyvä Laura Ertimon ja Mari Ahokoivun Aika matka! – Lotta, Kasper ja luontokadon arvoitus on jatkoa kansainväliselle myyntimenestykselle Ihme ilmat! – Miksi ilmasto muuttuu, jonka käännösoikeudet on myyty jo 14 eri maahan. Ystävykset Lotta ja Kasper hyppäävät aikakapseliin ja lähtevät uskomattomalle matkalle menneisyyteen. Miten yli 300 miljoonaa vuotta vanhat metsät liittyvät meidän arkeemme? Ja miten arkemme jättää jälkiä, jotka luetaan tulevaisuuden kallioista?

