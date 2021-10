KR-kojerasiat syntyivät asentajien palautteista

Kojerasian helposti avattavien aihioiden avulla saadaan tasalaatuisempi asennusjälki ja parannuksia työturvallisuuteen.

Kojerasian kansi on otettu hyötykäyttöön ja asentamisen avuksi.

Rasioiden yhdistämiseen tarvittavat nysät on korvattu hahloilla.

Uudistetut rasiatuet tekevät asennuksesta tukevamman.

Schneider Electric on lanseerannut uudet KR-kojerasiat, jotka ovat asentajien palautteista lähteneen tuotekehitysprojektin tulos.

KR-kojerasioissa asennettavuutta on paranneltu uusilla toiminnoilla samalla, kun niissä säilytetty kaikki JR-kojerasioiden parhaat innovaatiot.

– Merkittävä uudistus on aihioiden avaamisen liittyvä parannus. KR-kojerasioissa aihio on valmiiksi avattu ja se lähtee napsauttamalla irti. Näin saadaan tasalaatuisempia aukkoja kojerasioihin. Aiemmin aihioiden avaamiseen käytettiin erilaisia työkaluja, esimerkiksi puukkoa, joten tämä on suuri parannus myös työturvallisuuden kannalta, kertoo tuotepäällikkö Eetu Mäkelä.

Kansi asentamisessa apuna

Schneiderin valmistamille rasiasarjoille ominainen pyöritettävä säätörengas on säilytetty uusissa kojerasioissa, mutta sitä on tuotekehityksessä paranneltu. Säätörenkaan avulla kojerasia on helppo asentaa oikein eikä se jää syvälle seinän sisään.

– KR-kojerasioissa pyöritettävä säätörengas pyörii jouhevasti, sillä rasian kansi on otettu hyötykäyttöön asentamisen avuksi. Kannessa on kahva, josta saa hyvän otteen pyörittämistä varten ja rasian voi asentaa kannen ollessa kiinni. Tämä estää roskien tai muiden vieraiden esineiden joutumisen renkaan väleihin, Mäkelä kertoo.

KR-kojerasioissa ruuvit on optimoitu lyhyemmiksi, joten ne eivät pääse sotkeutumaan johtoihin säätörengasta kierrettäessä eli sähköisten työkalujen käyttäminen on mahdollista. Kannessa on myös selvä paikka ruuvinvääntimelle.

Lisäosien tarve minimoitu

– Esimerkiksi lattianrajassa on usein vierekkäisiä pistorasioita, jotka on aiemmin kiinnitetty erillisellä nysällä toisiinsa. Uusissa rasioissa nysien tarve on korvattu hahloilla eli rasiat voi yhdistää helposti toisiinsa ilman lisäosaa, Mäkelä täsmentää.

Uusi innovaatio KR-kojerasioissa on rasiatukien käyttö perinteisen kiinnitystavan ohella. Tuet tulevat rasian alle, joten ne vievät vähemmän tilaa ja asennus on aiempaa tukevampi. Tukien avulla rasiat on mahdollista kiinnittää tavallisilla ruuveilla pitkien naulojen sijaan. Vaihtoehtoina ovat 21 mm korkea tuki 66 mm rangalle ja 25 mm korkea tuki, joita pinoamalla saa tuen 70, 95 ja 120 mm rangoille.

Lisätietoja:

Eetu Mäkelä, tuotepäällikkö, Schneider Electric

puh. 0504071404, eetu.makela@se.com