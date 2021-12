Kunnat toivovat eläkkeellä olevia terveydenhuollon ammattilaisia, opiskelijoita tai alanvaihtajia rokottamaan

Pandemiaohjausryhmältä uusia suosituksia epidemiatilanteen hallintaan 14.12.2021 15:15:00 EET | Tiedote

Sekä erikoissairaanhoito että perusterveydenhuolto ovat Pirkanmaalla kuormittuneet koronapotilaiden hoidosta. Taysissa on tällä hetkellä hoidossa 23 koronapotilasta, joista teho-osastolla on kuusi potilasta. Pirkanmaan ilmaantuvuus on 468 tartuntaa 100 000 asukasta kohden kuluneiden kahden viikon ajalta.