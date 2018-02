Suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuus on kansainvälisesti vertaillen kilpailukykyinen. Sote-järjestelmämme tarvitsee uudistusta, mutta se ei kuitenkaan ole kokonaan rikki, totesi Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Sirpa Paatero avatessaan Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumin Helsingissä keskiviikkona.

Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Sirpa Paatero:

Sote-uudistus vaatii vielä EU -käsittelyä



Suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuus on kansainvälisesti vertaillen kilpailukykyinen. Sote-järjestelmämme tarvitsee uudistusta, mutta se ei kuitenkaan ole kokonaan rikki, totesi Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Sirpa Paatero avatessaan Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumin Helsingissä keskiviikkona.



– Meillä ei ole tarvetta sellaiseen muutokseen, jonka seuraukset ovat hyvin epävarmat. Viimeistään nyt pitää tarkoin harkita, mikä nykyjärjestelmässämme on aidosti korjaamisen tarpeessa, jotta pääsemme sote-uudistuksen alkuperäisiin tavoitteisiin. Uudistus on aikaansaatava ilman, että hajotamme sitä, mikä toimii, aiheuttaen epävarmuutta kuntalaisille, kaaosta rakenteisiin ja lisälaskua koko yhteiskunnalle, muistutti Paatero.

– Sote-uudistuksen valmistelussa ongelmia tuottavat myös valinnanvapauslainsäädäntöön liittyvät kilpailu- ja EU -oikeudelliset tulkinnat. Niin perustuslakivaliokunnan lausunnon kuin Korkeimman hallinto-oikeudenkin mukaan lakiehdotukset on arvioitava yhteistyössä EU-viranomaisten kanssa ja ilmoitettava komissiolle, tätä kantaa olisi syytä noudattaa.



Kuntatalouden tasapainotus kuntien vastuulla



– Viime vuoden kuntien tilinpäätöstiedot osoittavat kunnilta vastuullista taloudenpitoa. Tätä osoittavat erinomainen tilikauden tulos, hyvin maltillinen kustannuskehitys ja lainakannan kasvun hidastuminen siitäkin huolimatta, että investoinnit pysyivät korkealla tasolla.

– Talouskehitystä suurempi vaikutus kuntatalouden tuloihin ja menoihin on viime vuosina ollut kuntakenttää mullistavilla hallituksen toimenpiteillä, joiden yhteisvaikutus hallituksen omienkin laskelmien mukaan on painunut miinuksen puolelle. Kuntatalouden tasapainottaminen onkin jäänyt kuntien vastuulle, totesi Sirpa Paatero.



Työllisyyden kokeiluja jatkettava



– Osa kunnista, lähinnä suuret kaupungit, ovat valmiita ottamaan kokonaisvastuun työllisyyden hoidosta itselleen. Tässä onnistuminen edellyttää jatkossakin sote-lähipalveluita, palveluita joita ollaan nyt siirtämässä toiminnallisesti ja hallinnollisesti kauemmaksi palvelujen tarvitsijoista ja myös paikallisesta päätöksenteosta tavalla, jota ei ole missään kokeiltu. Tampereen seudun alueellinen työllisyyskokeilu on jo lyhyessä ajassa osoittanut tehokkuutensa. On selvää, että sitä on jatkettava samoin kuin muitakin hyvä käytäntöjä ja kokeiluja, korosti Paatero.

– Toivon todella, että kaavailtuun kasvupalvelu-uudistukseen nyt liitetty Allianssi-tyyppinen yhteistyö voi johtaa todelliseen yhteistyöhön maakunnan ja kuntien välillä siten, että ne voivat keskenään sopia vastuista, velvoitteista ja työnjaosta.



