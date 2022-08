Kutsu: Johtajuussymposiumissa 7.9.2022 kuullaan asiantuntijoiden näkemyksiä turvallisuudesta

Millainen asema Suomella on turvallisuusympäristön muuttuessa? Kuinka NATO-jäsenyys vaikuttaa turvallisuusmarkkinoihin, ja mitä näkökulmia liittyy kriisivalmiuteen terveydenhuollossa?

Johtajuussymposiumissa 2022 paneudutaan turvallisuuden teemaan, jota käsitellään monelta kantilta. Päivän ohjelmassa on kuusi seminaaria tai paneelia, joiden aiheina ovat turvallisuuspolitiikka ja NATO-jäsenyys, turvallisuusbisnes ja avautuvat markkinat, turvallisuusjohtaminen ja turvallisuuskulttuuri, yhteiskunnallisten palvelujen varmistaminen ja kriisivalmius terveydenhuollossa. Lisäksi Nokia Arenalla toteutetaan seminaari suomalaisen metsäteollisuuden megaprojekteista Latinalaisessa Amerikassa.

Symposiumissa esiintyy Tampereen yliopiston tutkijoiden ja professoreiden ohella useita ulkopuolisia asiantuntijoita. Tapahtuman pääpuhuja on Sir Mark Lyall Grant, joka on toiminut sisäisen turvallisuuden neuvonantajana Britannian pääministereille David Cameronille ja Theresa Maylle. Hänen puheensa kansainvälisestä turvallisuudesta kuullaan klo 9.30–10.15. Keynote-puheensa jälkeen Lyall Grant on osa paneelia, jossa käsitellään Suomen ja lähialueiden näkymiä muuttuvassa turvallisuustilanteessa.

Muihin Symposiumin puhujiin lukeutuvat muun muassa Göteborgin yliopiston valtio-opin professori Ann-Marie Ekengren, Puolustusvoimien digitalisaatiojohtaja Jarkko Karsikas, Fujitsu Finlandin varatoimitusjohtaja Ilona Ylinampa, Patrian EU- ja NATO-asioiden johtaja Pasi Niinikoski, THL:n tutkimuspäällikkö Liina-Kaisa Tynkkynen ja Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

Johtajuussymposium on Tampereen yliopiston vuosittainen tapahtuma, jonka tämänvuotisia yhteistyökumppaneita ovat Tampereen kaupunki, Business Tampere, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan hyvinvointialue, Aamulehti ja Kauppakamari. Symposium toteutetaan jo 11. kertaa, ja sen keskeisenä tehtävänä on nostaa esiin johtamisen merkitystä.

– Esimerkiksi nykyisessä turvallisuustilanteessa tai sote-uudistuksessa olemme voineet huomata, että johtajuus on se, joka saa asiat tapahtumaan ja vie meitä kohti tavoitteita, toteaa tämänvuotisen tapahtuman johtaja, tutkimusjohtaja Pasi-Heikki Rannisto.







Johtajuussymposiumin ohjelma 7.9.2022

Keskustakampus, juhlasali

klo 9.00: Johtajuussymposiumin avaus

klo 9.30–11.45: International security: the outlook for Finland

klo 12.15–14.00: Julkiset palvelut yhteiskunnan turvaajana

klo 14.15–16.15: Kriisivalmius suomalaisessa terveysjärjestelmässä

klo 16.15: Johtajuussymposiumin päätössanat

Keskustakampus, Café & Aula Toivo

12.15–14.00: Change and opening up of the security market

14.15–16.15: Turvallisuuskulttuurin rakentaminen ja johtaminen



Nokia Arena, Paidia

12.00–14.00: Finnish forestry megaprojects in Latin America



Tarkemmat tiedot ohjelmasta ja puhujista saat Johtajuussymposiumin sivuilta.

Johtajuussymposiumin seminaarit ja paneelit ovat kaikille avoimia, mutta osallistujilta toivotaan ilmoittautumista 5.9.2022 mennessä.

Verkkolähetyksen linkki lisätään myöhemmin Johtajuussymposiumin verkkosivuille, ja se lähetetään sähköpostitse niille ilmoittautuneille, jotka ovat valinneet ilmoittautumislomakkeella verkko-osallistumisen.