Kutsu medialle: Kybermaailma - uhka vai mahdollisuus -webinaari 16.6. klo 9

Missä mennään kybermaailmassa? Miten uhkiin pitäisi reagoida? Voivatko dronet lamauttaa kriittistä infrastruktuuria? Venäjän näkemys kyberuhkaan - miten se heijastuu meihin? Uhkaako kyber ilmaliikennepalvelua ja lentoliikenteen turvallisuutta? IoT ja 5G valtaavat alaa, mutta onko kehitys kyberturvallista?

Tervetuloa kaikille avoimeen ja ilmaiseen kyberwebinaariin verkossa keskiviikkona 16.6. klo 9.00–11.15!

Ohjelma ja linkki webinaariin: https://r.jyu.fi/kyberwebinaari

Tule kuulemaan vastauksia ajankohtaisiin kyberturvallisuuden kysymyksiin ja keskustelemaan Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan kyberturvallisuuden asiantuntijoiden kanssa.

Webinaariohjelma

09:00

Dekaani, professori Pasi Tyrväinen

Kyberturvallisuuden tutkimus tiedekunnassa

09:20

Työelämäprofessori, ST Martti Lehto

Dronet, autonomia ja kyberoperaatiot

09:40

Yliopiston opettaja, FT, Martti J. Kari

Venäjän kokema kyberuhka

10:00

Adjacent Professor Andrei Costin

Possibly the sky is not the limit, but is it cybersecure?

10:20

Tauko

10:30

Työelämäprofessori, TkT Tapio Frantti

IoT -järjestelmät - kasvava kyberuhka?

11:00

Päätössanat

Kutsu on avoin kaikille kyberturvallisuudesta kiinnostuneille! Tilaisuus tullaan tallentamaan.